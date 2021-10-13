Почему в Красноярске и Иркутске цены на продукты выше, чем в Омске и на Алтае

Иркутск на третьем месте в Сибири по ценам на продукты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске самый дорогой в Сибири белый хлеб, сливочное масло, сметана и сахар. Сравнивая цены на продукты питания, статистики регулярно делятся с нами этой информацией. Только что опубликованы данные и по средней стоимости продуктовой корзинки, в которую входят молоко, картошка, разные виды мяса, рыба, крупы и макароны – всего 33 наименования. Здесь Приангарье на третьем месте по ее стоимости. Выше всех среди соседей цены в Красноярске, а ниже всего – в Омской области.

- В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макароны – 28,1%, на долю молочных продуктов приходится 20,8%, плодов и овощей – 15,6%, мяса и мясопродуктов – 17,8%, - отмечают в статистике.

Всего остального мы с вами едим значительно меньше – рыбы – около 5%, сахара и тортиков, как яиц – по 2, 3%. Конечно, никто на самом деле не высчитывает проценты, продукты просто используются для готовки. Но в целом сравнить можно. Вот и получается, что дороже всего завтраки, обеды и ужины обходятся в Красноярске – 5578,3 рубля, причем за год они подорожали на 10, 7%. Дорого обходится домашняя еда и в Хакасии – второе место по расходам и 5407 рубля. В Иркутске на питание одного человека минимальная сумма – 5226, 3 рубля, и у нас цены на этот набор выросли за год на 9,8%.

Почему растут цены, из-за чего в Иркутской области они недешевы? Ответ давался не раз – из-за перевозки. Приангарье находится дальше всех и от центра России, и от всевозможных сельскохозяйственных центров – на юге это Кубань, в Сибири – Алтайский край. Чтобы не быть голословными – конкретика.

- За первое полугодие этого года значительно (в 2-3 раза) увеличился ввоз в Иркутскую область из других регионов страны молока, творога, сыров, - отмечают в Иркутскстате. - В то же время вдвое снизился ввоз сливочного масла, около трети которого поставляют из Алтайского края. Молоко (90%), творог (88%), сметану (71%), колбасы (23%) привозят из Красноярского края. Поставки мяса идут из Краснодарского края (21%), Московской области и Ставропольского края (по 17% ввоза). Значительную часть мясных полуфабрикатов нам обеспечили Томская область (16%), Бурятия (13%), Владимирская область (11%). Что касается консервов, то они ввезены, в основном, из Бурятии и Курганской области. Почти все сливки к нам везут из Удмуртии. Треть сыров привозят из Белгорода. Сгущенку едим в основном, привезенную из Омска и Кузбасса. Из Москвы привозят 79% кефира.

Что касается местной продукции, которую особенно ценят иркутяне за качество, то она в основном расходится по своей территории.