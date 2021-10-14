COVID-19 в Иркутске не сдается, а вместе с ним в наступление идет ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области поднялась выше эпидпорога. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четвертая волна коронавируса в регионе набирает обороты. Заболевших все больше, как и пациентов, которых приходится помещать в больницы. Вводятся ограничения – в регионе уже отменены концерты, намеченные на конец года. А в Иркутском районе пошли дальше – здесь уже не рекомендуют и массовые мероприятия. Понятно, что скоро это станет реальностью для всего региона. Какова эпидемическая ситуация в Приангарье, рассказали ведущие врачи.

Заболеваемость ОРВИ – выше эпидпорога

В прошлом, 2020 году, об эпидемии ОРВИ и гриппа даже не вспоминали. В регионе привычных всем «простудных» инфекций практически не фиксировалось. СOVID-19 буквально вытеснил «соперников». Однако прошел год – и все иначе. На нас наступает одновременно и коронавирус, и разные другие ОРВИ.

Может быть, потому, что такого разобщения, чтобы все сидели по домам и работали на удаленке, сейчас нет.

- Мы понимали, что активный рост заболеваемости вирусными инфекциями начнется в сентябре, - говорит заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицына. – Как раз открылись школы, начались занятия в вузах, а в связи с концом отпусков пополнились и рабочие коллективы, и группы в детсадах. И вот, по последним данным, уровень эпидпорога по ОРВИ превышен на 3,3%. Особенно много заболевших среди детсадовцев.

Эти цифры не говорят о том, что вот прямо сейчас начнется большая эпидемия. Традиционно ее время наступает в феврале-марте. Но уже сейчас надо быть осторожнее и делать прививки.

- Случаев гриппа в регионе пока не отмечено, но это не говорит, что его нет, - продолжает Наталья Поталицына. – В РФ он уже циркулирует в 30 регионах. С 25 августа, после того, как получены препараты, во всех поликлиниках проводится вакцинация против этого вируса. Завершаем работу по предупреждению распространения гриппа обычно к середине ноября, перед подъемом заболевания.

Специалисты обращают внимание – между прививкой от коронавируса и от гриппа должен пройти месяц! Просят в обязательном порядке защитить от инфекции детей, пожилых, тех, кто часто общается с большим количеством людей (для работников транспорта, врачей и учителей вакцинация необходима особенно).