Перепись населения стартует в Иркутской области с 15 октября.

В отдаленных, труднодоступных территориях Приангарья переписчики уже побывали. Сейчас начинается самое главное – узнать сведения о населении Иркутской области в целом. На это выделили месяц – с 15 октября по 14 ноября.

- Благодаря собранной во время переписи статистике мы, как власть, будем строить планы на развитие Иркутской области, - сказал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. – Поэтому прошу отнестись к этому со всей серьезностью. Нам важно понимать, где и как живут люди, чтобы вместе с инвесторами планировать строительство производственных мощностей.

И это – не просто слова.

-Вот, скажем, за последние пять лет Иркутский район прирос на 30 тысяч населения, - привел он пример. – Но своевременно мы эту тенденцию не уловили, поэтому детские сады и школы на этой территории строим сейчас. В результате своих детей жители поселков вокруг областного центра везут на занятия в город. Школы Иркутска настолько переполнены, что обучение ведется чуть ли не в три смены. А это недопустимо! Чтобы этого избежать, нужно четко понимать, как движутся миграционные потоки, каковы ближайшие и отдаленные перспективы той или иной территории.

А перепись для того и проводят, чтобы иметь ясное и конкретное представление о том, как живет население. В этот раз – впервые в цифровом формате. Зайдя на портал Госуслуг, каждый человек может дистанционно пройти перепись, ответив на вопросы о себе и близких, которые живут вместе с ним. Достаточно иметь аккаунт на портале, а сегодня он есть у двух третей жителей региона старше 18 лет.

-В среднем по времени заполнить опросный лист можно за 23 минуты, - пояснила руководитель Иркутскстата Ирина Иванова. – Сделать это можно с любого устройства с интернетом – с ноутбука, компьютера, даже с мобильника. При этом можно начать заполнять, а закончить позже. Для удобства есть всплывающие подсказки, ведь на портале уже забиты основные данные о вас – это и пол, и возраст, и адрес. Есть вопросы, касающиеся жилья, они важны для корректировки соответствующих региональных программ. Уточняется, из каких материалов дом, какого он года постройки. Многие не помнят, но тут подключается информация из Росреестра, где по вашему адресу все есть. Важно, что эта привязка действует только на этапе заполнения. Потом та часть, которая привязана к персональным данным, отделяется, информация на госуслугах не сохраняется, каналы защищены.

Удобнее всего самостоятельно пройти перепись онлайн. Если не получается, или нет компьютера, можно прийти на стационарный пункт и там заполнить таблицы – тоже электронным образом. Также это можно сделать и в МФЦ, и там будут дежурить волонтеры.

Перепись онлайн пройдет с 15 октября по 8 ноября. Время сокращено, чтобы провести сверку тех, кто уже ответил на вопросы, и отправить к остальным переписчиков обычным способом.

-Кстати, специалиста не обязательно приглашать в дом, можно переговорить и на площадке, - отметила Ирина Иванова. - Он будет защищен - и маска, и средства для рук обязательны. Кроме того, на каждом униформа - голубой жилет с символикой переписи, и синий шарфик с цифрой 2020 на символике, синий портфель с надписью «Росстат». Обязательно удостоверение, которое в случае необходимости подтвердить паспортом. Можно позвонить в ближайшие пункты МВД.

Предварительные результаты переписи будут известны к апрелю 2022 года, а окончательные к концу следующего года. Объясняется это тем, что слишком много данных предстоит изучить и свести воедино. В том числе и таких, что будут подсчитываться вручную. Это, например, сведения о национальности. Каждый человек записывает их сам, в том числе через запятую может указать не одну национальность.