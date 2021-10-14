Гнал 70 км/час по "зебре". После ДТП школьница из Иркутской области осталась калекой, а ее мать - без работы

Арину Андрееву из Усолья спустя год после ДТП мучают панические атаки и ночные кошмары. Фото: личный архив Андреевых

«Не было ни дня, чтобы я не чувствовала боли», - с дрожью в голосе рассказывает 18-летняя Арина Андреева. В марте прошлого года в Усолье – Сибирском школьница возвращалась от бабушки домой. Этой дорогой ходила всегда, и в тот вечер, разделивший жизнь на «до» и «после», ничего предвещало беды.

- Как обычно я остановилась перед пешеходным переходом, - вспоминает Арина. – Светофоров там нет, поэтому, как только машины начали останавливаться, я пошла… А проснулась уже в больнице. На шее был бандаж, все лицо в бинтах, нога, ребро и лопатка сломаны, а на спине – мясо… Кожа об асфальт стерлась.

Только от мамы школьница узнала – ее сбила машина. То, что вообще осталась жива, врачи назвали чудом. Позже выяснится – водитель бордовой Audi летел на скорости 70 километров в час, перед пешеходным переходом даже и не думал тормозить. В суде скажет мол, ослепили фары встречных машин, а может быть, дорога была скользкой, но все эти версии будут быстро опровергнуты.

В 17 лет училась заново ходить

17-летняя Арина, как и все старшеклассницы, готовилась к выпускному. Девушка училась в 11-м классе, но больше, чем о красивом платье и вечеринке с одноклассниками, мечтала поступить в иркутский вуз и выучиться на психолога.

- Ей всегда хотелось помогать людям, - рассказала в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» мама Арины Александра. – И поступление для нее значило очень многое – она даже специально сменила школу, чтобы учиться в профильном классе, а в течение года ездила в Иркутск, где нарабатывала дополнительные баллы в университете. Там она могла пропадать с утра до вечера. Плюс ко всему, всегда успевала принимать участие в школьных соревнованиях и мероприятиях. Одним словом – активистка.

В школе Арина любила играть в волейбол, который теперь для нее под запретом. Фото: личный архив Андреевых

Сегодня, когда-то радостной и позитивной девушке, самой нужна помощь психолога. Даже спустя год Арину мучают панические атаки и ночные кошмары, в которых ее саму или близких сбивает машина. Но из-за того, что ее мать потеряла работу, у семьи нет денег на полноценную реабилитацию старшей дочери. А планы о студенческой жизни в большом городе пришлось отложить в долгий ящик.

Девушка пережила 4 сложных операции и училась ходить заново. Фото: личный архив Андреевых

- Месяц я провела в больнице. Шевелиться не могла вообще, меня полностью обслуживала мама, - вспоминает молодая усольчанка. – От удара меня отбросило на 10 метров в сторону. Из-за переломов двух костей в правой ноге образовался крупный осколок, врачи установили аппарат Илизарова. Спицы вживляются прямо в ногу, из-за чего ходить нельзя, а все лечение сопровождает страшная боль. Всего перенесла 4 сложных операции, после каждой училась заново делать шаги. Кожа стала похоже на решето. Надеть шорты для меня и сейчас - личный подвиг.

Виновник ДТП требует вернуть права

Еще полгода после выписки Арина восстанавливалась дома в Усолье, при этом посещая больницу в Иркутске. Личного транспорта у семьи Андреевых нет, а ездить с тяжеловесным аппаратом в ноге в автобусе просто невозможно. На выручку приходили бабушка и дедушка – несколько раз в неделю возили внучку в город и обратно. Ситуацию усугубляла постоянная нехватка денег. Мать Арины с первых дней разделила больничную палату с дочерью, чтобы постоянно быть рядом. На работе, в круглосуточном магазине в Ангарске, женщину долго ждать не смогли и наняли на ее место другого человека. Все затраты на лечение и обеспечение Арины и ее младшего брата легли на пожилых родителей Александры, которые сами живут лишь на пенсию. Отца Арина не знала, он исчез еще до рождения дочери. Девочка пыталась разыскать его много лет, но потом прекратила поиски. Из-за аварии семья быстро обросла долгами перед знакомыми и родственниками.

- Когда нас попросили оценить в рублях моральный ущерб, нанесенный Арине, я была в недоумении, - вспоминает мама девушки. - Почти каждый день я слышу, как она вскрикивает от боли, когда у нее внезапно скручивает суставы. На лице и ноге никогда не пройдут глубокие шрамы. Рубцы постоянно чешутся и воспаляются, становясь ярко красными. Арина очень сильная девочка – старается ходить бодро, чтобы не было видно хромоты, но на ее психике произошедшее оставило огромный след. В первое время она вообще не могла переходить дорогу, начинались приступы страха и паники. Сегодня дочь подступается к «зебре» только после других прохожих. И как мать может оценить, сколько стоят мучения ее ребенка? Юрист, проанализировав наши затраты и дальнейшее лечение, остановился на сумме 1 миллион 300 тысяч рублей.

На лице девушки на всегда останутся шрамы от стекла. Фото: личный архив Андреевых

Усольский суд удовлетворил требование потерпевшей стороны лишь частично, обязав 60-летнего мужчину ДТП выплатить семье Андреевых 700 тысяч рублей. Его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В течение полутора лет сибиряк будет ограничен в свободе: не сможет сменить место жительства и выехать за пределы Усолья-Сибирского без согласования уголовно-исполнительной инспекции, где он будет ежемесячно отмечаться. Выяснилось, что на лихачестве осужденного ловили не раз. В течение полутора лет мужчина будет передвигаться исключительно пешком или на пассажирском сидении.

За время следствия на счета Арины Андреевой от водителя поступило 27 тысяч рублей. Приговор суда сибиряк исполнять еще не начал. По словам Александры, адвокаты просили ее отказаться от такой крупной суммы и урегулировать конфликт мирно, оправдывая подзащитного: «Да, виновен, но у него же дети».

- Как оказалось «детьми» он называл двух взрослых сыновей, которые давно имеют собственные семьи, - рассказала Александра Андреева. – Также он не уставал повторять, что на его пенсию живет не только он, но и супруга. Только спустя несколько месяцев вскрылось, что все это время обвиняемый был трудоустроен, работал водителем башенного крана с зарплатой в 30 тысяч рублей.

И именно по этой причине виновник подал на обжалование приговора. Он требовал вернуть ему водительские права, якобы без них он не сможет найти работу и содержать семью.

Вместо психолога – сотрудник аэропорта

Сегодня Арине уже 18 лет. Учится девушка в иркутском филиале московского технического университета гражданской авиации на специальности «Сервис на транспорте» – совсем не об этом мечтала. С таким образованием у девушки есть перспектива стать сотрудником аэропорта: регистрировать билеты или провожать пассажиров на борт самолета, но к небу и полетам у студентки душа не лежит. Из-за огромного отставания по учебе Арина просто не смогла подготовиться к ЕГЭ и не набрала нужные баллы. При этом девушка два года подряд садилась за парту, чтобы написать экзамены, но в обоих случаях добилась примерно одинакового результата. Благо, в колледж можно поступить по школьному аттестату.

Из-за аварии Арина пропустила выпускной вечер и не смогла сдать ЕГЭ. Фото: личный архив Андреевых

- Я просто не хотела сидеть на шее своей мамы, - признается Арина. – Для себя решила, что несмотря ни на что нужно двигаться и чем-то занимать себя. Правда, всегда находятся те, кто не могут пройти мимо, не рассматривая мои шрамы…Это неприятно.

О мечте стать психологом молодая усольчанка забывать не хочет. Надеется, что человек, сбивший ее на «зебре», все же выплатит компенсацию. На эти деньги студентка сможет пройти полную физическую и моральную реабилитацию. Пока Андреевы выживают на зарплату мамы, которая вынуждена мыть полы в аптеке. За смену ей платят 800 рублей и то работа есть только в выходные.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ АРИНЕ

Если вы хотите помочь Арине Андреевой, сделать денежный перевод можно по реквизитам:

Номер карты: 4276181431405734 (Сбербанк)

Получатель: Арина Сергеевна А.