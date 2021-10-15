Продавщица секс-шопа из Иркутска уговорила грабителя с револьвером не забирать выручку из кассы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Не с пустыми руками посетил один из секс-шопов Иркутска очередной клиент. Зайдя в помещение магазина для взрослых в медицинской маске, он сначала спросил, есть ли в продаже наручники, а затем резко достал револьвер (пистолет, прим. Ред.), и наставив его на продавца, потребовал отдать ему, нет, к счастью, не весь товар, а деньги.

- У меня нет денег, у нас только безналичная оплата, - ответила сотрудница.

Налетчика это не устроило, и он начал требовать личную сумку женщины и ее мобильный телефон. Но и этого делать бойкая женщина не собиралась. А вежливо намекнула, что ему стоило бы поскорее ретироватьсься. И ей даже не пришлось воспользоваться товаром, чтобы спасти свой магазин от ограбления.

- Вас снимает камера, у вас меньше пяти минут, - предупредила она преступника.

Испугавшись, прославиться мужчина все-таки решил не настаивать на получении выручки. Он развернулся, и не захватив с витрин ни одной игрушки, вышел из павильона. Вскоре он все-таки сможет примерить наручники, о которых интересовался у продавца. Захлопнуть их на его запястьях вскоре должны полицейские, которые уже разыскивают неудавшегося грабителя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - прокомментировали интимное неудачое ограбление в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Если вы что-либо знаете о местонахождении налетчика, сообщите в ближайший отдел полиции.