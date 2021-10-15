Каждый четвертый житель Иркутска планирует переехать в жилье побольше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Эх, хорошо бы переехать в трешку в Иркутске, да с видом на залив!». Так или примерно так мечтает о завтрашнем дне четверть жителей региона. Нет, конечно, города меняются, как и виды. Но в целом стремление жить лучше – общее для всех. О том, как все это выглядит в цифрах, рассказали аналитики сети FinExpertiza на основе данных опросов Росстата ( есть в распоряжении КП-Иркутск)

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Просторная квартира – это когда на одного больше 20 метров?

Вообще существует стандарт – 18 квадратов на каждого члена семьи. Он применяется для разных расчетов. Но, судя по всему, этот показатель не всех устраивает. Да и не у каждого есть.

Взять, скажем, Иркутскую область: на одного жителя, в среднем, приходится 16,3 м2, точно, как и в Новосибирской области, к примеру. У соседей в Красноярском крае ситуация лучше ровно на один крохотный закуток – здесь 16, 6 м2. А число тех, кто считает, что условия стеснены, разное. Приангарье на 32 месте в списке жалующихся, в столице Сибири еще больше недовольных – и 23 позиция в рейтинге, а вот в соседнем крае люди относятся к это моменту спокойно – они 56 в этом перечне. И это с учетом того обстоятельства, что реально испытывает стесненность каждая пятая семья, причем а в Красноярске таковых даже больше.

- В любом регионе есть как семьи, живущие в крайне стесненных условиях, так и домохозяйства, не испытывающие недостатка квадратных метров, обращает внимание Елена Трубникова, президент FinExpertiza Global. – Но примечательно, что в пандемическом 2020 году после завершения локдауна на тесноту и недостаток личного пространства жаловалось на 15% меньше россиян, чем в 2018 году. - Можно было бы ожидать, что локдаун обострит противоречия, но этого не случилось.

Интересно, что в Иркутске число тех, кто недоволен теснотой в доме, упало почти на треть, в Новосибирске – на 20%, в Красноярском крае – на 16%.

Казалось бы, почему? Но в 2018 году в регионе уже шел ипотечный бум, огромное количество людей приобретало собственные квадратные метры, строились новые дома. Так что ответ на этот вопрос может быть вообще никак не связан с пандемией. Просто введено много нового жилья.

И, несмотря на это, четверть населения региона не против улучшить квартирные условия. Вопрос – удастся ли это, достаточно серьезный. Уверенное «да» говорят 17,2% из них. Остальные, получается, точно не уверены. У соседей в Красноярском крае практически такая же ситуация, различающаяся с нами какими-то десятыми процента. А вот тех, кто уверен, что точно не приобретет квадраты, в Приангарье немного больше.

Некоторые при этом выбирают вариант бегства из родных мест – туда, где с жильем, кажется, получше. В Иркутской области, как и в Красноярском крае, «на чемоданах» сидит около 20, 5 тысяч семей. В соседнем крае немного больше. Но это не очень – то и много. А, по сравнению все с тем же благополучным 2018 годом возможных эмигрантов» у нас стало меньше сразу на 16% , а у соседей – на 7%. Получается, что от возможности приобрести жилье зависит очень многое.