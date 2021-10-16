В ЦБ зафиксировали замедление спроса на ипотеку в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на жилье, несмотря на относительную стабилизацию, по-прежнему очень высоки. Банки ужесточают требования к заемщикам - чтобы иметь шанс на кредит, средний доход в месяц нужно иметь уже около 70 тысяч рублей. Средний размер ипотеки, купить квартиру без нее сегодня практически нереально, за последний месяц вырос в Иркутске почти на 10% (!!!) и составляет 3 млн. 48 тысяч рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй.

Кстати, еще больше он вырос ( среди соседних сибирских регионов) - в Омске - сразу на 11%. А вот в Красноярске и Новосибирске займы не столь значительны, как у нас, чтобы приобрести квартиру, хватает 2, 6-2, 7 миллиона в долг. И рост их, соответственно, тоже меньше - на 6, 2%. Но, опять -таки, это за месяц!

- В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Очевидно, что банки по-прежнему консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья, прежде всего, заемщикам хорошего кредитного качества с высоким персональным кредитным рейтингом.

А что делать остальным, кто хотел бы для себя и семьи комфортную двушку или трешку, но многомиллионный кредит ему просто не дадут? Довольствоваться тем, что есть и ждать лучшего. Темпы роста ипотечного кредитования в Иркутской области к началу осени замедлились. Начиная с мая этого года жители Иркутской области менее активно оформляли ипотеку. Так, в августе 2021 года с помощью ипотечных кредитов заемщики региона купили столько же объектов недвижимости, сколько в августе прошлого года. Это уже данные Банка России, и тут не поспоришь.

-В этом году спрос на ипотеку остается высоким, - отметила заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.

Есть и конкретные цифры. В этом году жители региона заключили более 20 тысяч ипотечных договоров на общую сумму более 50 млрд рублей. Средняя ставка по ипотечному кредиту в регионе в августе была около 8%.