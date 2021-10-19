На виновницу ДТП в Иркутске с кулаками накинулся 16-летний подросток-пассажир

Пострадавшая Ольга Михайлик. Фото: предоставлено Ольгой Михайлик.

Уже больше двух недель 37-летняя иркутянка Ольга Михайлик находится на больничном после совсем незначительного ДТП. Правда, травмы она получила не в момент столкновения, а после. Мать двоих детей ударил… 16-летний подросток.

Итак, в ринг один из перекрестков на улице Байкальская превратился 2 октября. Ольга на своей белой Тойоте RAV-4, выворачивая со второстепенной, нарушила правила зацепила кроссовер Geely, который ехал по главной. Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что через несколько секунд после удара, поставив машину на аварийку, Ольга вышла из салона осмотреть повреждения. Одновременно с пассажирского сидения Geely вышел молодой парень. Даже не глядя на кузов машин, он быстрым шагом приблизился к Ольге, встал в боксерскую стойку и нанес удар.

- Я даже слова сказать не успела, как получила кулаком по лицу, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Ольга Михайлик. – Первый раз он попал в челюсть, а второй – по губе. Она лопнула и у меня пошла кровь. В этот момент я испугалась не только за себя, но и за 2-летнего ребенка, который сидел в салоне.

Ольга до сих пор находится на больничном. Фото: предоставлено Ольгой Михайлик.

Эти два удара, признается Ольга, она выдержала, но последовал третий хук, после которого женщина оказалась в нокдауне.

- Защищаясь, я пыталась его пнуть в ответ, но не достала ногой, - продолжает Ольга. – Вот тогда он и нанес третий удар, от которого я упала на асфальт. Тогда этот парень бросился на меня лежачую и пытался снова ударить. Хорошо, что один из автомобилистов, проезжавших мимо, помог. Подбежал и оттащил этого мальчишку.

Оказалось, что за рулем Geely находилась мать разъяренного подростка. Она вышла из салона уже во время «дорожного поединка». Потушить страсти она попыталась так.

- Она просто достала из машины рюкзак сына и сказала ему убегать с места ДТП, - уверяет Ольга. – Он побежал в сторону жилого комплекса. Как раз в сторону кафе, где я несколько минут назад встречалась с сестрой и ее мужем. Я быстро позвонила ей, кратко описала ситуацию, описала внешность парня и попросила задержать. Сестра заметила беглеца и схватив его с мужем, привели обратно на место аварии.

На этом конфликт не утих, а только разросся. Пока полицейские были в пути, по словам Ольги, подросток ударил и ее сестру, которая предусмотрительно включила камеру смартфона. После этого небольшая потасовка возникла уже между Ольгой и матерью парня. Это тоже попало на видео. К счастью, кулаками женщины размахивать не стали. Ну а в конце приехал отец парня и просто увел сына.

- Я ведь даже не собиралась спорить, знала, что я стала виновником ДТП, - говорит Ольга. – Зачем нужно было налетать с кулаками? Мы что вернулись в 90-е годы? Интересно, если бы на моем месте был мужчина, он бы тоже стал нападать?

После оформления ДТП, Ольга поехала в больницу снимать побои. Медики диагностировали у автолюбительницы черепно-мозговую травму, разрыв верхней губы, ушибы. Затем женщина отправилась в полицию и написала заявление. Оказалось, что и родители подростка также написали встречное заявление и теперь пытаются доказать, что парень защищался от Ольги, которая якобы напала первой, и также получил травмы. Однако, Ольга настаивает на том, что не тронула подростка.

- Я до сих пор не могу выйти на работу, - продолжает Ольга. – Мучают головные боли и тошнота.

В полиции уже начали проверку по факту скандального ДТП.

- Сейчас оба участника конфликта находятся на лечении, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После установления тяжести вреда их здоровью, будет дана правовая оценка действиям каждого.

- Парню грозит уголовная статья, - добавляет адвокат Ольги Михайлик Станислав Орловский. – Либо за нанесение легкого вреда здоровью, либо за средней тяжести.

Извинений от родителей парня и от него самого Ольга пока не получила. Женщина признается, что хотела бы для своего обидчика более серьезное наказание, чем просто штраф, которым он может отделаться.

- Отправить его на исправительные работы, - заключает Ольга. – Может, в следующий раз будет думать, перед тем как бить женщин.