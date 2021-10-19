Синоптики рассказали, как долго простоит теплая погода в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О такой погоде, которая в середине октября установилась в Иркутске, могут помечтать даже жители центральной части России. Снег в столице Приангарья в самой середине осени выпал всего один раз и сразу растаял. Вот уже несколько дней в городе солнце пригревает до +10 градусов, и нет даже малейшего намека на дождь или мокрый снег. Синоптики уже обрадовали, что похолодание пока не торопится в регион.

- Погода будет радовать нас всю эту неделю, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Несмотря на то, что ночами температуры отрицательные от -2... -6 градусов, то днем, вплоть до субботы, 23 октября ожидается +9...+12. Сильнее всего воздух прогреется 21 октября и 22 октября. В эти дни как раз ожидается +12. В остальные дни солнца будет не меньше, и до +11. А вот в воскресенье, 24 октября в городе похолодает до +6. Облака уже закроют солнце, но опять же осадков не ждем. Вообще, устойчивый снежный покров у нас ожидается только в начале ноября.

Впрочем, назвать тепло в +12 аномалией нельзя. Сейчас среднесуточная температура на 4-5 градусов выше нормы. По данным Иркутского Гидрометцентра, в октябре у нас бывало намного жарче. Например, 18 октября 1946 года в Иркутске припекло до +25 градусов. Можно было заново открывать пляжный сезон! 2 октября 2018-го было +24. Ну а самый холодный день с -31 градусом зафиксирован в конце октября 1901 года.

Есть у синоптиков и предварительный прогноз на ноябрь 2021-го.

- В ноябре ожидаем температуру на 1-2 градуса ниже нормы, - говорит Юлия Янькова. – В начале месяца днем от 0 до +5 градусов, затем от -1 до -6. В конце ноября придет мороз. Ночами уже до -30.