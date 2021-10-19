В Иркутске бдительная вахтерша не пропустила в колледж студента с пистолетом в сумке Фото: Иван ВИСЛОВ

Вахтерша одного из колледжей Иркутска Анжела Александровна может претендовать на звание самой ответственной работницы в своем ремесле. Мимо ее поста, что называется, мышь не проскочит. Не говоря уж о здоровом студенте, который на днях пытался войти в помещение в верхней одежде, и как выяснилось не с пустыми руками. Женщина остановила парня и нашла у него пневматический пистолет.

- Все ребята проходят в гардероб, а тут я смотрю, что один парень быстрыми шагами пытается проскользнуть мимо меня в куртке, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Анжела Александровна. – Я ему кричу: «Стой, ну-ка сними верхнюю одежду!». Он в ответ ноль внимания. Я вышла из-за стола и пошла за ним. Догнала его, а он начал огрызаться, сопротивляться. Я взяла его за куртку и тут у него с плеч на пол упала сумка. Она открылась, и я увидела, что внутри лежит пистолет. Правда, игрушечный это был или нет, не разглядела.

После этого Анжела Александровна действовала по инструкции. Сначала передала студента учителю, нажала тревожную кнопку и вызвала полицию. Пока ехал наряд, парень пытался объяснить педагогам, что ничего плохого не замышляет.

- Он сказал, что стал свидетелем аварии, - продолжает Анжела Александровна. – Якобы рядом с колледжем сбили одного из наших студентов. И он пошел в здание, чтобы узнать, записали момент ДТП наши камеры видеонаблюдения или нет. А пистолет это его личный и использовать его он не собирается.

Прибывшие полицейские выяснили, что студент не врет. Как сообщил «Комсомолке» источник, близкий к правоохранительным органам, парень действительно не собирался устраивать что-то страшное, пневмат по предварительной информации, даже на был заряжен. Остальные подробности выясняются.

Сама Анжела Александровна сейчас переживает, что у студента из-за нее теперь могут быть проблемы. Считает, что ничего геройского она не совершила. А просто выполняла свою работу. Кстати, никто не поспорит, что выполняла хорошо.

- Я конечно слышала про последние случаи с нападением на школы, - говорит вахтерша. – Поэтому, стараюсь быть особенно бдительной. Ну а парень, надеюсь отделается штрафом.

Начальство бдительную сотрудницу пока не поощрило.