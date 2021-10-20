Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Иркутске. Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Знакома ситуация, когда очень нужны лекарства, но нет времени или возможности за ними сходить? Для иркутян эта проблема решена! В нашем городе открылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ на улице Рабочего Штаба, 1/4, а это значит, что теперь безрецептурные препараты можно заказывать домой.

Спиртосодержащие и рецептурные препараты по закону можно приобрести только в аптеке, но есть возможность заказать их онлайн, а забрать самовывозом.

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

- У нас представлено 12 тысяч лекарств, а также средств для красоты и здоровья. Это в два раза больше, чем в любой крупной аптеке. До конца года намерены увеличить ассортимент до 18 тысяч наименований, - рассказал директор СБЕР ЕАПТЕКИ в Сибирском регионе Артур Гурьянов. - Хаб готов обслуживать до тысячи заказов в день. Доставка бесплатная, время - максимум час для районов в радиусе 2 – 3 км и 3 часа для отдаленных частей Иркутска. В будущем планируем сделать экспресс-доставку: 40 - 45 минут в любую точку города.

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Заказы принимаются в приложении и на сайте сервиса. Затем специалисты хаба собирают пакет с выбранными медикаментами и передают его курьеру. При необходимости доставка может быть бесконтактной, что в период пандемии особенно ценно. Удобно? Не то слово! Не менее ценно и то, что доставка от СБЕР ЕАПТЕКИ сегодня никак не зависит от общей стоимости заказа, при любой заявке она сейчас бесплатна.

Заказы оперативно собирают и передают курьерам. Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Торжественное открытие первого иркутского хаба СБЕР ЕАПТЕКИ состоялось накануне большой юбилейной даты Сбербанка.

- В преддверии 180-летия Сбера мы дарим иркутянам еще одну возможность от экосистемы банка. Новый сервис по доставке и заказу лекарств поможет многим сделать свою жизнь еще удобнее и комфортнее, - отметил на торжественном открытии офиса председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александр Абрамкин. - Благодаря открытию хаба у жителей и гостей областного центра появляется быстрый доступ к широчайшему выбору медикаментов. Прямые поставки из Москвы обеспечивают столичный ассортимент, в том числе с редкими и новыми препаратами.

Как рассказала управляющий Иркутским ГОСБ ПАО «Сбербанк» Юлия Кальвина, пункты СБЕР ЕАПТЕКИ в ближайшее время также начнут открываться и в городских отделениях банка:

- Это удобно для клиентов банка и тех, кто проживает рядом с отделениями Сбера. Такая возможность является продолжением нашей работы в части расширения предложений экосистемы Сбербанка для населения Иркутской области.

- Для нас важно повысить качество и доступность лекарственной помощи, - подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев. - Если говорить в целом, то это еще один шаг по цифровизации здравоохранения Иркутской области. Эта тема стала особенно актуальной в период пандемии. Совместно со Сбером мы продолжаем внедрять передовые цифровые решения в сфере медицины.

На открытии хаба глава региона Игорь Кобзев отметил, что это важный шаг по цифровизации здравоохранения Приангарья. Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

До 2023 года Сбер в Приангарье намерен открыть еще три таких хаба: в Иркутске, Ангарске и Братске, а также 22 пункта самовывоза за счет сотрудничества с партнерскими аптеками.

СПРАВКА «КП»

СБЕР ЕАПТЕКА - одна из крупнейших онлайн-аптек в России. Хабы открыты более чем в 80 регионах России, общий ассортимент - больше 70 тысяч наименований товаров.

*Что такое хаб? Это аптека с небольшим торговым залом и крупным помещением для хранения лекарств, которые доставляются на дом по заказу.

КОНКРЕТНО

Оформить онлайн-заказ можно в приложении или на сайте сервиса: www.eapteka.ru. Консультацию фармацевта можно получить в едином колл-центре по тел. 8 (495) 730-53-00.