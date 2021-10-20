Из-за тренда в TikTok в Иркутской области «открылись» школы имени Обамы и свободы

Из-за тренда в TikTok в Иркутской области «открылись» школы имени Обамы и бабл квасеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый тренд в TikTok стал причиной того, что в Иркутской области появились школы имени героев мемов. Дело в том, что в соцсети набрали популярность туториалы или инструкции, как отредактировать информацию о любом учреждении в Google Maps, в том числе название. И пока ролики набирают многотысячные просмотры, у модераторов добавляется работы. Специалисты пытаются исправлять детские шалости, но из-за легкого доступа к настройкам, хулиганы буквально в два клика снова дают школам имена мишки Фредди, героя игры, который стал в прошлом месяце мемом, а также Токийской свастики, банды байкеров из аниме-сериала.

Кто-то во время шалости вспомнил любимый сериал, а в Черемхово дети просто хотят быть свободными.

В Ангарске школе дали название в честь Сергея легендарного бравлера, любителя знаменитой компьютерной игры Brawl Stars, в Оеке теперь обучают бабл квасеров, фанатов той же игры, а в Иркутске дети пожелали грызть гранит науки в школе имени Обамы. Тем временем, в Черемхово кто-то и вовсе устал от уроков и переименовал учреждение в «Вы свободны!».

В Иркутске дети решили , что хотят учиться в школе имени Обамы.

- Для начала мы самостоятельно постараемся исправить название в Google, затем напишем запрос модераторам, чтобы узнать, кто же этот озорник. На это может уйти несколько недель, - рассказала «КП»-Иркутск» директор школы №15 Черемхово Татьяна Крутяева. – Хотелось бы понять, какой смысл ученики вкладывали в новое название школы. Конечно, с ребятами будут проведены профилактические беседы, но от уроков отстранять виновников точно не будем.

В Оеке теперь обучают бабл квасеров.

В департаменте образования Иркутска о новом развлечении подростков еще не слышали – ни одного обращения об этом к ним не поступало.

В ангарской школе учатся настоящие фанаты игры Brawl Stars.

Тем временем, волна уже прокатилась по нескольким городам России: Москве Владивостоку, Петербургу, Казани, Томску, Белгороду и Екатеринбургу. Помимо героев мемов ребята не забыли о звездных кумирах и на онлайн-картах городов появились школы имени Моргенштерна и Инстасамки. К слову, челлендж поддержали дети из соседних Бурятии и Забайкальского края. Там недавно «открылись» школа кринжа и СОШ Ведьм и магов.