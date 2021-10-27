В Улан-Удэ в одной из квартир многоэтажки обрушилась стена из-за хлопка

Хлопок произошел в жилом многоквартирном доме в столице Бурятии. Очевидцы сообщают, что в одной из квартир обвалились две стены, в детской комнате выбило стекла. На месте работают специалисты МЧС. По результатам проверки будут установлены причины произошедшего.

В детской повреждена стена и выбиты стекла.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе МЧС по Бурятии.

Одна из возможных причин хлопка – неисправность стиральной машины. Из-за замыкания мог появиться огонь.

По предварительной информации, хлопок произошел из-за стиральной машины.

Подробности выясняются.