Число больных COVID в Иркутске приближается к пику третьей волны

Число больных в Иркутске приближается к пику третьей волны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще три недели назад, когда официально было объявлено о начале очередного витка коронавируса в Иркутской области, ситуация в регионе казалась относительно спокойной. В больницах – чуть больше двух тысяч пациентов, тяжелых среди них немного, мест хватает всем. Но сразу было заявлено о начале перепрофилирования областной больницы. К подъему заболеваемости готовились. И не зря. Сегодня в ней лечат уже более 500 пациентов.

Число больных близко к пику третьей волны

Самое большое число заразившихся, которых одновременно лечили в иркутских госпиталях от COVID – около 5600. Столько мест было занято в больницах, когда регион задыхался от количества пациентов. Сегодня на лечении находятся более 4 тысяч человек.

- Сравните. За 2 недели, с 6 по 20 октября, мы госпитализировали 499 пациентов с COVID, - сказал во время прямого эфира заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников. – А за 2 самых тяжелых недели июля – 527. Уже поэтому можно сказать, что мы находимся в очень непростой ситуации, «легких» больных к нам не кладут. Выписано за это время 110 человек. Несравнимо меньше. Коек не хватает, и мы держим в резерве еще 2-3 отделения, которые будем также заполнять. А при необходимости – расширим число мест в имеющихся.

Это объяснимо – областная больница по сути своей Центр критической медицины региона и лечить «тяжелых» с ковид именно здесь посоветовали еще московские специалисты. А реаниматологи прошли обучение в московской больнице №40, больше известной как «Коммунарка», по предложению главврача Дениса Проценко.

- В ИОКБ на спасение жизней ориентированы высокие технологии, в том числе и те, что есть в региональном сосудистом, и в нейрососудистом центрах, - продолжил Игорь Каретников. – К нам везут больных с сочетанием коронавируса и инсульта, инфаркта, с тяжелыми хирургическими нарушениями, травмами.

- Как только ситуация стабилизируется, областная больница одной из первых перейдет к оказанию обычных видов помощи, - пообещал главврач ИОКБ Петр Дудин. – А сейчас за нами остаются некоторые высокотехнологичные виды помощи, в частности, работает кардиоцентр, нейрохирургический центр, делаем операции на головном мозге. Работает отделение микрохирургии, хотя количество операций и сокращено. Ведет прием консультативная поликлиника. Но реальность такова, какова она есть. Коронавирус наступает и сложных пациентов надо спасать. Кстати, беременных, инфицированных коронавирусом, тоже сейчас доставляют к нам. Такое решение было принято еще летом. Наша задача – спасти жизни мам и малышей. Сейчас, в отличие от первой волны, ситуация такова, что будущие мамы поступают на лечение ежедневно.

Лекарств достаточно

Естественный вопрос в связи с ростом числа заразившихся – хватает ли медицинских препаратов. Врачи не жалуются.

- Да, надо учесть, что болезнь новая, неизученная, и только методические рекомендации по ее лечению минздравом менялись уже 13 раз, - говорит Игорь Каретников. – Приходится реагировать на новые вызовы. Но у нас, врачей, есть четкое представление, какая именно терапия максимально поможет конкретному человеку, в том числе в зависимости от того, сколько времени прошло с момента инфицирования – 3 дня или 14. Препараты в этих случаях нужны разные. Запас есть, мы готовились. Конечно, из-за большого числа пациентов и конкуренции за них среди регионов (а четвертая волна сейчас везде) пополнять резерв непросто. Кроме того, есть препараты, которые просто недоступны к продаже. Но схем хватает и всегда существует замена. Так что беспокоиться пациентам не стоит.