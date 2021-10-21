Цены на жилье в Иркутске снизились на 5,7%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цены на жилье должны упасть! Квартиры слишком дороги и людям не на что их покупать, тем более – пандемия. Это мы слышали уже больше года и, честно говоря, не верили. Потому что стоимость обновляла максимум. И вот последние данные. В сентябре квадратный метр на вторичном рынке подешевел на 5,7%, и даже на новостройки – на 0,2%.

- Средняя цена квадрата готового жилья снизилась до 83,77 тыс. рублей, – уточняют аналитики портала realty.irk.ru. - В Ленинском районе за прошедший месяц цены на квартиры снизились на 8%, в Октябрьском – на 2%, в Свердловском – на 0,7%, в Куйбышевском – на 0,1%. И только в Кировском районе отмечен небольшой рост – на 0,4%.

Цены на новое жилье тоже продолжают двигаться вниз. В сентябре средняя стоимость квадрата, еще снизилась - на 0,2%, до 94,66 тыс. рублей. Больше всего - в Куйбышевском районе, сразу на 1,3%, в Свердловском районе – на 0,5%.

И даже несмотря на то, что с начала года «квадрат» иркутской «вторички» прибавил в цене 7%, а новостройки подорожали на 22%, это нонсенс. Такого не было уже очень давно, но все понимают, что тенденция, наметившаяся еще в августе, будет только нарастать. Почему?

Банки ужесточают требования к заемщикам - чтобы иметь шанс на кредит, средний доход в месяц нужно иметь уже около 70 тысяч рублей. Средний размер ипотеки, купить квартиру без нее сегодня практически нереально, за последний месяц вырос в Иркутске почти на 10% (!!!) и составляет 3 млн. 48 тысяч рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй.

- В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Очевидно, что банки по-прежнему консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья, прежде всего, заемщикам хорошего кредитного качества с высоким персональным кредитным рейтингом.