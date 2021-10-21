Роспотребнадзор: жители Иркутска должны пройти обязательную вакцинацию до 25 декабря

5 наивных вопросов об обязательной вакцинации в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неделю назад в Иркутской области объявили обязательную вакцинацию. Не для всех, конечно. В первую очередь должны прививаться те, кто, например, по долгу службы часто контактирует с другими людьми - это медики, соцработники, госслужащие, сотрудники общепита, торговли транспорта, сферы услуг, энергетики и промышленности, вахтовики, а также студенты и волонтеры. А еще в приоритете иммунизация сибиряков старше 60 лет.

У жителей региона возникают вопросы по нововведению. Во время прямого эфира в соцсетях на них ответил врио главного санитарного врача по Иркутской области Михаил Лужнов.

1. Почему прививку против COVID-19 сделали обязательной?

Это необходимо для того, чтобы повысить общие темпы вакцинации и остановить пандемию. Коллективный иммунитет в Приангарье сформируется, когда будет привито больше 1,4 миллиона местных жителей. Но, по данным на 21 октября, пока первый компонент поставили только 692,2 тысячи человек.

Причем многие из тех, кто хотел бы привиться против коронавируса, не могут сделать это по состоянию здоровья. Если остальные будут вакцинированы, то и для всех, кто в группе риска, опасность заразиться снизится.

2. Какие сроки даются?

Если вы в числе тех, для кого вакцина против COVID-19 обязательна, то нужно пройти первый этап иммунизации до 25 ноября, а полностью завершить курс - до 25 декабря.

Если полгода назад или ранее вы уже переболели этой инфекцией, то достаточно будет сделать до 25 ноября всего один укол «Спутника Лайт». Сейчас в регионе имеется около 58 тысяч доз этого препарата.

3. Могут ли возникнуть осложнения?

Вакцинация длится практически год, и за все это время региональное Управление Роспотребнадзора не зафиксировало ни одного осложнения и, тем более, смерти после прививки против коронавируса.

Однако, если у вас есть сомнения в связи с состоянием здоровья, то окончательное решение о вакцинации может принять только врач-терапевт.

4. Будет ли какое-либо наказание за отказ от прививки?

От Роспотребнадзора - нет. Однако работодатель может самостоятельно принимать меры, например, отстранить от труда, пока не привьетесь. Конечно, если у вас крепкое здоровье и нет никаких противопоказаний для вакцинации. Если же возникнет конфликт, решать его нужно будет уже через трудовую инспекцию.

5. Активизировались ли сибиряки после принятого постановления?

Уже стали поступать коллективные заявки, допустим, от крупных торговых центров Иркутска, чтобы приехали бригады медиков и вакцинировали сразу всех сотрудников.

КСТАТИ

Как подготовиться к прививке

Сдавать ПЦР-тест или проверяться на антитела перед вакцинацией против COVID-19 необязательно. Главное - нормально чувствовать себя в день прививки. Если же у вас есть хронические болезни, аллергия или другие проблемы со здоровьем, нужно предварительно проконсультироваться с врачом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продолжается вакцинация против гриппа

В Роспотребнадзоре предупреждают, что прошлом году случаев гриппа в стране практически не было, а в 2021-м заболевать начали уже в августе-сентябре, что непривычно рано для этой инфекции.

- Кроме того, новая группа риска в этом году - это люди, переболевшие COVID-19, - говорят специалисты. - Это серьезная нагрузка на иммунную систему, и отголоски сохраняются еще очень долго. Реакция на встречу с гриппом может быть критичной. Напоминаем, что самое эффективное средство профилактики гриппа и коронавируса - вакцинация. Главное, соблюсти интервал в месяц.