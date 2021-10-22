Заменим оригинальные детали на китайские и починим то, что не нужно.Честный рассказ мастера по ремонту телефонов

Заменим оригинальные детали на китайские и починим то, что не нужно.Честный рассказ мастера по ремонту. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Год назад приказал долго жить мой ноутбук. Прослужив верой и правдой долгих 10 лет, «старикашка» в один прекрасный день просто взял и потух. Тогда, боясь даже на один вечер остаться без девайса, я в панике бросился спасать кнопочного друга. Реанимировать его попытался в первом попавшемся сервисном центре, рекламу которого нашел в поисковике. Закончилось все плачевно... «Мастер» уговорил не тратиться на покупку нового гаджета, пообещал вылечить старый. В итоге содрали 7 тысяч за ремонт, продлив жизнь гаджета всего на месяц. И это полбеды: вычистили ведь «старику» еще и внутренности, стащив себе на память блок оперативной памяти. А когда обнаружил пропажу (спасибо коллеге-айтишнику) заявили:

- Забыли вставить!

Да, когда ломается любая техника - ноутбук или телефон, мы не сразу бежим в салон за новым. Ведь и починить дешевле, и старый друг лучше новых двух. А в сервисе только и потирают ручки: работу выполнят, не сомневайтесь, но и навариться не постесняются. Мастер иркутского сервисного центра с 15-летним стажем раскрыл читателям «Комсомолки» несколько самых распространенных схем, как обманывают клиентов при ремонте смартфонов.

Дорогая модель? Разбирается сложнее

- Можно ли навариться на клиенте или нет, мы понимаем, как только он переступил порог центра, - рассказывает Игорь. - Если телефон стоит условно 7 тысяч рублей, больше 700-1000 рублей за ремонт он не выложит. Ну а если перед тобой владелец новенького айфона за 70 «косарей», на 10-17 тысяч рублей легко раскошелится. Аргументировать проще пареной репы, мол, гаджет дорогой, разбирается сложнее. Хотя ни черта он не сложнее разбирается, аппарат да аппарат, как все остальные. Времени на раздумья не даем, убивая наповал фразой: «Либо заплатите относительно небольшую сумму, либо пойдете покупать другой». Вообще отказываем в ремонте, говоря, проще купить новый, в самом крайнем случае, если только понимаем, что устройство совсем дохлое и владелец даже не донесет его целым до дома.

Хотя и тут вариант не остаться без прибыли есть проверенный, говорит собеседник. Сервисный центр предложит хозяину продать его умирающий телефон за символические 1000-1500 рублей «на запчасти». И клиент уйдет довольным, получив с паршивой овцы хоть шерсти клок, и мастера не в накладе. С гаджета левой пяткой умельцы «стряхнут пыль» и выставят на продажу, но не за 1500 рублей, а за все 4500. Ну а если и этот фокус не удается, остается довольствоваться лишь предоплатой.

- Куда без нее?! Возьмем деньги за диагностику, понимая сразу, что ремонту не подлежит, - говорит Игорь. - Подержим у себя «дохлика» денек-другой, закинув подальше в стол, а потом отдадим обратно, даже не притронувшись. Предоплату-то все равно не возвращаем.

Гарантии не даем

- Запомните, оригинальных деталей у мелких сервисных центров нет и быть не может, - наставляет Игорь. - Так что, если вам обещают поставить «подлинник», не верьте! Таким уровнем сервиса могут похвастаться только фирменные авторизованные центры. И они оригинальные детали никому не продадут, это ведь бизнес. Максимум, на что можете рассчитывать, - хорошая китайская копия. Поэтому одна из черных схем обмана при ремонте телефонов — замена оригинальных деталей на более дешевые.

Сема здесь выглядит так: клиент просит заменить экран из-за трещин или царапин. Мастер справится с этой проблей, а попутно снимет из вашего гаджета какую-либо другую деталь и поставит вместо нее дешевый аналог из Китая. Ну не станете же вы, придя домой, разбирать телефон и проверять, все ли оригинальные детали на месте. А даже, если и так, все равно подвоха не заметите – с этим могут справиться только профессионалы.

- А мы продадим оригинальную деталь другому клиенту и заработаем, - говорит Игорь. – Правда, с телефонами это сделать сложнее, так как каждая «внутренность» подходит в основном только к одной модели. А вот с ноутбуками проще, в них много взаимозаменяемых компонентов.

Хотя, даже если у мастера и есть оригинал, полученный нечестным способом, он его припасет для кого-то из своих. Вам же поставит китайскую копию, самую дешевую и некачественную, которая быстро сломается. Логика в этом проста: телефон снова выйдет из строя и клиент обратиться за помощью вновь.

- А мы разведем руками, мол, сразу же предупреждали, что гарантии не даем! – говорит Игорь. – Эту фразу клиентам говорим всегда и даем еще документы на подпись.

Деньги из воздуха

- Классика разводов, - потирает руки Игорь. - Кроме основного повреждения мы легко найдем еще несколько мелких неисправностей, и заявим, мол, скоро они приведут к новым поломкам. Здесь-то и начинается самое интересное: предложим почистить динамик, заменить конденсатор или шлейф…

И это в лучшем случае! А в худшем вам только скажут, что провели чистку или замену детали, а на деле пальца о палец не ударят, но раскошелиться заставят.

- Главное, не перегнуть палку, - говорит Игорь. - Заработать на допах стараемся не более 300-500 рублей. Это чистая психология: если назвать большую сумму за, клиенты, чаще всего отказываются вообще. И опять же все это провернуть можно только с тем, кто в технике «чайник». Если человек «шарит», он поймет, что его пытаются надуть и сразу уйдет.

Поэтому запомните: телефон – не автомобиль, в нем что-то расшататься или разболтаться не может. То же самое, кстати, происходит в магазинах, когда вы покупаете гаджет и вам за дополнительные деньги «впаривают» его настройку, установку программ… Я работал в таком магазине. Мы называли это «деньги из воздуха».

Растянуть время

- Самый простой и действенный способ заработать для нас – потянуть кота за хвост, - признается Игорь. – Сделаем вид, что работали с гаджетом клиента день и ночь, а на самом деле справимся за 5-10 минут. В чем подвох? Повысить стоимость! Сказав, мол, пришлось покопаться, сделать пропайку, найти новые детали и потратить драгоценное время специалистов-асов, а за это надо доплатить. Процентов 70 ведутся!

И еще один развод. На складе каждого сервисного центра есть запас деталей. У нас может оказаться нужная для клиента. Но мы это, естественно утаим. Скажем, нужно заказывать и оплатить доставку из Москвы или Новосибирска.

При получении ценник удваивается

- Некоторые сервисные центры озвучивает клиенту только часть суммы, например, за деталь, - говорит Игорь. - При этом намеренно умалчивают стоимость ремонта. Это нужно, чтобы завлечь клиента «низкой ценой». А когда он придет за готовым смартфоном, ему и выкатят полный чек. Чтобы избежать таких проблем, внимательно изучите договор — там должна всегда быть указана полная стоимость ремонта.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как избежать дополнительных трат

Выбирайте проверенный центр

- Да, лучше обращаться только к тем мастерам, руку которых вы знаете, - говорит Игорь. – Ищите проверенного человека среди знакомых и знакомых-знакомых. Не факт, конечно, что защитите себя от обмана, но шансы получить качественную диагностику и хороший ремонт все-таки значительно возрастают.

Изучите отзывы

- Если есть хороший знакомый, который разбирается в технике, лучше возьмите его с собой на диагностику, - добавляет Игорь. - Чтобы он задал мастеру наводящие вопросы и понял, сможет ли тот действительно помочь. Если такого человека нет, можно посмотреть отзывы в интернете. Звучит банально, но, если люди недовольны каким-то сервисным центром или были там обмануты, непременно напишут об этом, ведь тема болезненная.

Внимательно читайте договор

- Банально, но факт! Ремонт – услуга, и ее условия должны быть четко прописаны в договоре, - говорит Игорь. – Сумма ремонта, ИТОГОВАЯ, гарантия, обязательства, которые берет на себя центр, разрешение спорных ситуаций, - все должно быть досконально указано в документе и до момента подписания. Если центр не предоставляет документы, бегите оттуда стремглав. В случае чего с договором и в суд можно обратиться.

С поломкой – только в авторизованный центр

Если разбился дисплей или «сдохла» батарейка, обращайтесь в авторизованный центр (это сервис, который указан как гарантийный), а не на стойку с надписью «Ремонт телефонов», установленную в торговом центре, - говорит Игорь. - Есть шанс, что в авторизованном вам хотя бы поставят оригинальную деталь. А вот если поврежден какой-то мелкий элемент на микросхеме или выгорел элемент на плате, то авторизованные центры таким ремонтом часто не занимаются. Как раз в мелких сервисах может найтись хороший мастер, который справится с такой проблемой. Здесь уж как повезет.

Когда овчинка выделки не стоит

- Отказывайтесь от ремонта, если его стоимость превышает 50- 60% начальной стоимости нового устройства, - объясняет Игорь. - По статистике, если цена починки составляет до половины цены, значит, вас точно обманывают, овчинка выделки не стоит.