Два маршрутчика в Улан-Удэ бесплатно возят школьников за пятерки в дневнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«При предъявлении дневника с оценкой 5 проезд бесплатный». На днях кто-то сфотографировал это объявление в улан-удэнской маршрутке №2 и разместил в местном паблике.

«Молодцы, водители! Нашим отличникам премию от себя выписывают! Не жадные», - тут же взорвались аплодисментами соцсети.

Александр Посельский. Фото: Телекомпания "Мир.Бурятия".

Первым эту акцию запустил водитель маршрута № 2 Александр Посельский. Между прочим, сам многодетный папа, отец троих ребятишек. Старшая, кстати, отличница. Младшие еще в детском саду.

- Я увидел, что в каком-то городе так делали, в интернете, - рассказывает Александр. – И сразу решил, что тоже буду ребятишек с пятерками в дневниках возить бесплатно. У нас по маршруту №2 как раз две школы. Пусть показывают отметки и ездят, радуются. А что? Я не обеднею. А детям на сладости останется.

Ребятишки таким «бонусом» охотно воспользовались. Правда, к огорчению самого водителя, пятерочников оказывается не так много.

- Может, стесняются дневник показывать? Хотя, многие все же ездят, - говорит он. - В основном, конечно, девчонки. Я смотрю их отметки, хвалю. Класс третий, четвертый, пятый. Им хорошо, и мне приятно. Настроение поднимается.

Борис Раднаев. Фото: Телекомпания "Мир.Бурятия".

Идею Александра подхватил еще один шофер того же маршрута, Борис Раднаев. За баранку микроавтобуса на линии №2 он сел недавно – в апреле. Сначала стариков бесплатно возил, в честь Дня Победы. Ну это все так делают. А потом увидел объявление у Посельского и написал такое же.

- А на днях вернулся я домой с поездки, жена и дочки смеются – папа, ты у нас теперь звезда, знаменитость! Все только про вас и говорят, - рассказывает «КП»- Иркутск» уланудэнец Борис Раднаев. - Смеются, а сам-то я вижу – гордятся. Они обе школьницы. Старшая в четвертом, младшая – в первом. И учатся, конечно, хорошо.

Борис Раднаев требования к детям не завышает. Чтобы не боялись дневники показывать.

- Я им говорю, что вожу бесплатно не круглых отличников, а у кого текущие пятерки по разным предметам, - говорит он. – Ну и предъявляют дети свой главный документ. Даже мальчишки хулиганистые с виду – у этих «пятаки», как правило, по трудам или физкультуре. Но стараются же! Везу!

А малышня счастлива. На те 24 рубля, что стоит сейчас проезд в столице Бурятии, если прокатиться пару раз, то и на шоколадку хватит. Или на всякие другие вкусности. Пирожки можно купить, булочки. В общем, красота!