«За 500 рублей схожу за вас в торговый центр»: иркутяне с QR-кодом решили заработать на непривитых

«За 500 рублей схожу за вас в торговый центр»: иркутяне с QR-кодом предлагают свои услуги для непривитых Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Не успели привиться и получить QR-код? Не беда! Звоните, пишите - я схожу за вас в магазин», - уже на второй нерабочий день иркутяне придумали, как подзаработать на тех, кто не вакцинировался и не переболел ковидом за последние полгода. Вход в торговые центры им запрещен, вот предприимчивые земляки и вызвались «помочь». Объявления о необычной услуге стали появляться в интернете, как грибы после дождя. Цена удовольствия - 350-500 рублей. А что конкретно готовы сделать?

- Что вам нужно купить? Зимние сапоги? Тогда хотя бы примерно определитесь с моделью и магазином, а я схожу туда, отправлю вам фотографии обуви или включу видеосвязь - вместе выберем, - бойко предлагает корреспонденту «КП» автор самого первого объявления в Иркутске. - Но если вам ничего не понравится, и вы захотите, чтобы я отправился в другой торговый центр, придется снова заплатить ту же сумму. А иначе мне это будет невыгодно. Ждать меня под дверями ТЦ, конечно же, не надо - я доеду с покупкой до вашей остановки, там и передам.

Если сумки тяжелые или ехать далеко, то «клиенту» придется оплатить для курьера такси. Мало ли, вдруг кто-то попросит накупить продуктов по списку на неделю вперед. А еще обещают при необходимости встретить или отвести ребенка, если ему тоже зачем-нибудь понадобилось в торговый центр.

- Я по образованию педагог, так что гарантирую, что умею общаться с детьми. Стоимость сопровождения та же, - продолжает наш собеседник. - Откуда вообще взял эту идею? Узнал, что в других городах обладатели QR-кодов уже запустили такую услугу, решил попробовать ее в Иркутске, тем более, что я привит и могу пройти в магазины. Пока трубку не обрывают, но подождем.

Тем временем, иркутяне обсуждают в соцсетях, что досмотр в торговых центрах не такой уж строгий: паспорта и QR-коды просят на входе не везде и не у всех подряд, а в магазинах полно народу, как и в обычные выходные дни.

Об этом же накануне сообщил губернатор региона в своем инстаграм-аккаунте.

- В большинстве ТРЦ на входе у посетителей проверяют QR-коды. Вместе с тем есть торговые центры, в которых к ограничительным мерам отнеслись халатно, - отметил Игорь Кобзев. - Не напоминают посетителям о необходимости соблюдать масочный режим, фуд-корты заполнены, работает детская игровая зона. Названия этих торговых центров будут переданы в Роспотребнадзор.