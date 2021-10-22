Синоптики рассказали, когда в Иркутске ударят настоящие морозы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Уже октябрь заканчивается, а на улице непривычно тепло. Дни в основном солнечные, а воздух днем прогревается до +10. Может быть, зима решила не торопиться? Ответ на этот вопрос «Комсомолка» выясняла в Иркутском гидрометцентре.

- До конца октября серьезного понижения температур в Иркутске не ожидается, - рассказала замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – На этой неделе горожан ждет теплая погода. И только 28 и 29 октября из-за облачности температуры могут быть ближе к нулю.

Прогноз, конечно, позже уточнят. Но пока так. Более того, и начало следующего месяца, несмотря на то, что в целом ноябрь ожидается чуть холоднее обычного, нас тоже порадует.

– В начале месяца днем 0…+5, ночью – 2…-7. Начало ноября будет вполне комфортным, осенним, - продолжает Юлия Янькова. - А потом, конечно, зимнее похолодание возьмет свое . Ночами ждем уже от -9 до -17, днем от -1 до – 6.

В общем, не так уж и холодно для ноября. Впрочем, морозы, когда днем до 14…-20, а ночью до -20…-30 тоже будут, зима все-таки. Они придут во второй половине ноября. Но, как предупреждают синоптики, постоят пару дней, потом надолго отступят. Потом снова нагрянут.

Что до осадков, то их на юге Иркутской области ожидается больше обычного. Однако норма для этого месяца – один приличный снегопад.

-Мы предполагаем, что ноябрь будет похож на тот, что мы уже пережили в 2015 году, - добавляет Юлия Янькова. – А тогда, например, в начале месяца с Монголии пришел циклон и огромное количество снега нападало за один день. А потом он очень редко шел.

На севере в ноябре погода «в норме». Но она там своя. Днем от – 7 до -15, а ночью от -18 до -25. В морозные дни – до -35. В ноябре в Иркутскую область приходит зима. Тут уж ничего не поделаешь…