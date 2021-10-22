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ЗДОРОВЬЕ22 октября 2021 15:00

Чем грозит постковидный синдром, рассказали иркутские врачи

Все больше пациентов, переболев легко, страдают от серьезных осложнений
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Чем грозит постковидный синдром, рассказали иркутские врачи.

Чем грозит постковидный синдром, рассказали иркутские врачи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса уже давно стала для нас реальностью. С весны прошлого года COVID-19 переболели уже около 120 тысяч жителей Приангарья, и сейчас нас накрыла уже четвертая волна. Если полтора года назад, когда инфекция только пришла в регион, главной задачей каждого было не заразиться, а если уж не повезло – то выздороветь, то сейчас все понимают – надо еще суметь восстановиться. А это далеко не простая задача.

- В последний год к нам все чаще стали обращаться пациенты, переболевшие коронавирусом, с самыми разными жалобами на проблемы со здоровьем, - рассказала в прямом эфире заведующая эндокринологическим отделением в иркутской городской больницы №10 Наталья Быкова. – Эта инфекция приводит к таким последствиям, с какими мы никогда раньше не сталкивались, потому что она поражает самые разные органы. И я, проработав полтора года в ковидном госпитале, могу сказать – это безжалостный вирус.

Сегодня медики уже не считают, что он вызывает только проблемы дыхательной системы, но еще и сердца, кишечника, мочевыделительной системы, кожи. А поэтому и осложнения, которые зависят от тяжести самой инфекции, могут поразить практически любой орган.

- Постковидный синдром может начаться через 2 -3 недели после перенесенного заболевания, а иногда и позже, - продолжает Наталья Быкова. – Чаще всего, конечно, поражаются легкие. Развиваются пневмонии, а через 2-3 недели после выздоровления у некоторых из пациентов могут обнаружиться различные фиброзы - рубцы на ткани легких, которые уже не участвуют в дыхании. Но этим список последствий не ограничивается. Страдает сердечно-сосудистая система, развиваются тахикардия, слабость, артериальная гипертония, появляется одышка. Конечно, прежде всего у тех, у кого уже были подобные проблемы. Но и не только не только они, что важно, но и люди, которые с этим никогда раньше не сталкивались, в том числе молодые. И, к сожалению, мы уже понимаем – эти симптомы могут стать спусковым крючком для развития серьезных заболеваний.

У каждого третьего переболевшего спустя 2-3 недели возникают проблемы с нервной системой. Бессонница, проблемы со сном и выматывающие ситуации, когда человек просыпается по 6-8 раз за ночь, временами ощущая нехватку. И астенический синдром – повышенная утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, колебания настроения. Могут быть проблемы с восстановлением обоняния и со слухом, ухудшение зрения, проблемы с кожей (образуются различные высыпания, сухость кожи, появляются морщины), выпадают волосы. Но и этим перечень проблем не исчерпывается.

- У нас были пациенты с поражениями иммунной системы, в том числе аутоимунный тиреоидит и нейропатия, - говорит Наталья Быкова. – Очень серьезными проблемами становятся эндокринные нарушения – таковых примерно треть среди наших пациентов. Да, многие из них уже имели диабет, но примерно 50% пациентов этот диагноз ставился впервые. Часть из них так и будет жить с диабетом дальше, у других состояние здоровья может нормализоваться.

Так что все, кто желает получить естественный иммунитет, «просто» переболев коронавирусом, могут попасть в очень сложную ситуацию. Именно поэтому врачи настаивают на вакцинации.

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