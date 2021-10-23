8-летний школьник спас своего друга от педофила в Забайкальском крае

Матвей Беломестнов описал полиции приметы мужчины и показал, где он живет. Фото: ГУ МВД России по Забайкальскому краю

Недетский героизм проявил 8-летний Матвей Беломестнов из поселка Ясногорск Забайкальского края – мальчик спас своего друга от педофила.

- Ребята, как обычно, играли во дворе дома, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» мама школьника Ольга. – Сын рассказал, что к ним подошел какой-то мужчина и неожиданно начал закидывать их камнями. Зачем – непонятно, скорее всего, чтобы отвлечь. Из-за этого мальчишки попрятались по подъездам, а когда все закончилось, Матвей заметил, что один из приятелей пропал.

С детства обученный самостоятельности, школьник понял, что его друга увел тот самый мужчина. Ведь мама с 4-х лет учила его, что незнакомцы могут быть опасны. Благо, поселок маленький - все знают друг друга в лицо, Матвей сразу же ринулся в сторону дома пропавшего мальчика. Там он застал его маму и рассказал ей о произошедшем. Перепуганная женщина схватилась за телефон и набрала 02. Пока полиция ехала на вызов, друзья продолжали искать приятеля, но безуспешно.

- Уже через 20 минут к нам домой приехали полицейские, - вспоминает Ольга Беломестнова. – По приметам, которые назвал Матвей, они отобрали фотографии нескольких подозреваемых, на одну из них и указал мой сын. На ней был молодой мужчина, которого я не раз видела в поселке. За ним и раньше замечали странное отчужденное поведение, но такого точно никто не мог ожидать.

Матвей тоже знал подозреваемого и даже вспомнил, где тот живет. Он и показал дорогу к его дому, но квартира была пуста.

- Не обнаружив его по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где и обнаружили мужчину и 10-летнего мальчика, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю. - На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребенка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. На время следствия его поместили под арест.

Жизни и здоровью спасенного мальчика ничего не угрожает, однако ребенок испытал сильнейший стресс. По словам местных жителей, школьник сутки отходил от того, что с ним случилось – ни с кем не говорил и не хотел покидать квартиру.

Помимо перепуганной мамы,Матвея поблагодарили полицейские. В районном отделе ему за бдительность и героизм подарили велосипед и наградили благодарственной грамотой.

«Я тоже буду хорошо учиться и стану полицейским!» - заявил маме 8 –летний мальчишка.