Эксперты рассказали, какие продукты подорожали в Иркутске за год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сентябре из всего набора продуктов больше всего подорожал десяток яиц – на 22,14% и помидоры – на 21%. Средняя цена на продукты для яичницы в регионе -74,8 рубля, а на томаты – 119 рублей. Эти данные приводит Иркутскстат. А мы сравнили, сколько денег приходилось тратить на то, чтобы забить холодильник, год назад и сейчас.

- Окончание сезона летних овощей ознаменовалось подорожанием не только на помидоры, но и на огурцы (на 13%) и на зелень (на 3%), - уточняют в статистике. - Цены на них составили 91 и 479 рублей за килограмм соответственно. - Вместе с тем, ожидаемо подешевели сезонные овощи и корнеплоды: свекла на 23%, капуста на 19%, морковь на 15%, картофель на 14% и лук – на 10%.

Но это за месяц. И, вдобавок, увеличение стоимости на эти продукты зафиксировал Росстат по всей стране. А производители уже предупредили, что в ноябре значительнее ударят по кошельку и колбасы, и другие мясопродукты. Понятно, что такое положение дел закономерно, его не избежать, это признают все, хотя власти и обещают контролировать ситуацию. А как изменились цены в Иркутске за год?

В лидерах ралли – гречка, хлеб и чай

Да-да, факт! Капуста нынче продается на 74% дороже, чем в прошлом сентябре, а горох – на 47, 8%. Это чемпионы по подорожанию, а вовсе не растительное масло и сахар, которые прибавили «всего» на 36,4 и 29,6%. Тем более, что с последними двумя позициями как раз все понятно – год назад цены на них регулировались. Но недавно их «отпустили», вот они и взяли свое литр масла в среднем сейчас стоит 142,6 рубля, а кило сахара – 63,4 рубля.

В топ-10 того, на что взлетела стоимость вошли также (по убыванию) – лук, картошка, мясо кур, гречка, хлеб и самый обычный чай. Эти продукты обогнали в ценовом ралли, например, морковь и десяток яиц, который тоже нынче «кусается».

А пшено, молоко и рис стали доступнее

Если гречка росла в цене, то о других крупах так не скажешь. Так, рис даже сбросил пару рублей (но стоит все равно прилично – 61,8 рубля), а пшено стало лидером по дешевизне – минус сразу 16,6%. Эта крупа и манка обходятся примерно одинаково – в 42-43 рубля.

Сейчас доступнее молоко, пусть и совсем немного, а также сливочное масло и свинина. Но – совсем немного. Практически не изменились расходы хозяек на говядину, рыбу, сметану, муку. Но в целом таких продуктов по пальцам одной руки можно пересчитать, поэтому приходится экономить.

Сравним цены в Иркутске за год. Фото: Алла Овчинникова

КОМПЕТЕНТО

Хозяйки ищут самые выгодные предложения

Специалисты одной из крупнейших сетей супермаркетов Иркутска отмечают, что в 2021 году растет спрос на товары первой необходимости и тех, что стоят недорого.

- К примеру, среди всего прочего выбора гречки, покупатель отдает предпочтение самому дешевому предложению, - отмечают аналитики. - Идет небольшое, но снижение покупательской способности, а также рост продаж товаров из соцкорзины. Увеличились продажи крупы гречневой, риса, сахара, масла подсолнечного, яйца. Покупатели переходят на более дешевое предложение.

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