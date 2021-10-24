Мать заперла 4 маленьких детей в квартире и пропала на несколько дней в Иркутской области

Детей спускали по выдвижной лестнице. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Иркутской области

С окна третьего этажа сбрасывается веревка, к концу которой снизу привязывается пакет с продуктами, а мальчишка затаскивает их в квартиру. Такую картину сегодня, 24 октября, наблюдала жительница поселка Осиновка в Братском районе Иркутской области. Она сразу поняла, что дела не ладное и вызвала полицию.

Как оказалось, не зря. Дети – мальчики в возрасте от года до 10 лет – вот уже несколько дней были заперты в квартире.

- Мама ушла, мы сидим одни, - рассказали они приехавшим полицейским, инспектору по делам несовершеннолетних через закрытую дверь.

Вскрывать замки полицейские не стали, вызвали спасателей и вместе с ними по выдвижной лестнице забрались в квартиру через окно. По очереди тем же путем они вынесли мальчишек.

- Детей осматривают медики, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские разыскивают законных представителей несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых.

Стоит отметить, что мать ребят пока не нашли, но кто она – уже известно. Женщина неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних, семья состояла на учете.

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