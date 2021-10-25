Иркутский врач сообщил, как дети переносят коронавирус и можно ли им делать прививку

В четвертую волну COVID много заболевших оказалось среди детей и подростков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной прямой эфир, посвященный теме коронавируса, прошел в Иркутске. В этот раз речь шла об особенностях течения COVID-19 у детей, а на вопросы жителей отвечали главный врач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов и врач-педиатр отделения патологии новорожденных Юлия Ливадарова.

Основной вывод, который можно сделать – каких-либо значимых особенностей диагностики и лечения тяжелых случаев коронавируса у детей нет, хотя в целом они переносят заболевание все же легче, чем взрослые.

- Коронавирус у детей не имеет специфических симптомов, они очень близки к ОРВИ, - отмечает Юрия Ливадарова. – Очень важно, чтобы ребенка осмотрел врач, опросил родителей. Сейчас, когда идет подъем заболеваемости, каждый ребенок с насморком, фарингитом и интоксикацией считается потенциально зараженным, и только врач может поставить точный диагноз.

Без ПЦР-диагностики тут не обойтись, и ее проводят в обязательном порядке. А вот лечение при легком течении заболевания симптоматическое – средства от температуры, морсы, мед. А вот при тяжелом течении инфекции ( и такое тоже бывает), когда развивается пневмония дыхательная недостаточность, врачи в ковидных отделениях принимают решение о применении «взрослых» препаратов, действующих на вирус. Одно из серьезных осложнений, которое может развиться, если заболевание никак не лечить – мультисистемный воспалительный синдром, поражающий буквально все органы маленького пациента. С ним иркутские врачи тоже уже встречались.

Спрашивали на прямой линии и о прививке против коронавируса для детей.

-Такой вакцины пока нет, детей от COVID-19 не прививают, - рассказал Владимир Новожилов. – Но клинические испытания ведутся.

В ситуации, когда коронавирус снова идет в атаку, необходимо быть особенно внимательным и к себе, и к детям. Появилась температура или насморк? Не пускайте ни в садик, ни в школу.

-COVID очень заразен, - объясняют врачи. – Сегодня ваш ребенок, у которого небольшой насморк или конъюктивит, пойдет на занятия. А к концу недели уже весь класс окажется на карантине.