Нерабочие дни в Иркутске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в Иркутске с 30 октября по 7 ноября 2021 года установлены. Такая ситуация по всей стране, однако в каждом регионе - свои особенности. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в эти дни в Приангарье. Соответствующий Указ 27 октября подписал Губернатор региона Игорь Кобзев.

- Хочу обратить внимание жителей Иркутской области на то, что это не дополнительные выходные или каникулы, - прокомментировал решение глава региона Игорь Кобзев. -. Мера направлена на разобщение коллективов из-за распространения коронавирусной инфекции. У нас в регионе складывается напряженная эпидемиологическая ситуация – каждый день регистрируется более 400 новых случаев COVID-19, растет смертность, мы вынуждены ограничивать плановую медпомощь и открывать дополнительные ковидные койки. Поэтому призываю жителей области оставаться дома. И напоминаю, что самым эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией по-прежнему является вакцинация.

В Указе отмечается, что работодатели должны сами определить, сколько человек будет продолжать трудиться во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Театры, музеи, библиотеки, выставочные залы будут работать как обычно, с учетом уже принятых ограничений - это дистанцирование, заполняемость залов на 50% и масочный режим.

Нерабочие дни в Иркутске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: медицинская помощь

Поликлиники, а также прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры большую часть нерабочих дней будут открыты с 8.00 до 20.00 ( а, конкретно - 30 октября, 1 – 3, 5 - 6 ноября). Исключение составит 31 октября, 4, 7 ноября, когда их деятельность организуется по графику выходных, а на смену выйдут дежурные бригады. В то же время кабинеты, где можно пройти вакцинацию и ковидные центры продолжат прием пациентов с 09.00 до 20.00. Больницы продолжат оказывать помощь в круглосуточном режиме, а неотложки - ежедневно, с 8. 00 до 20.00

Нерабочие дни в Иркутске введены с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ТРЦ - по QR-кодам

Поскольку есть задача снизить распространение заболевания, с 30 октября введены ограничения при посещении торгово-развлекательных центров (комплексов) и крупных непродовольственных магазинов с площадью больше 1000 квадратных метров ( кроме тех, где есть отдельный вход с улицы).

Какие документы необходимы?

- паспорт (или копия паспорта), а также один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; документ, выданный медорганизацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев либо документ, выданный медорганизацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Конечно, это не распространяется на тех, кому нет 18 лет.

Также с 30 октября приостанавливается деятельность организаций, предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг.