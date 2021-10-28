Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 3:00

Плюсы покупки готовых квартир в новостройках Иркутска

Экономим деньги и время
КомментироватьОставить комментарий(0)
Плюсы покупки готовых квартир в новостройках Иркутска. Фото: архив компании

Плюсы покупки готовых квартир в новостройках Иркутска. Фото: архив компании

История, когда мы выбирали черновые квартиры в будущих новостройках по буклетам и становились дольщиками, в прошлом. Новый тренд - приобретение готового жилья. Не надо годами ждать, пока дом будет сдан, и одновременно оплачивать ипотеку и съем временного жилья. Более того, не нужно даже беспокоиться о том, как создать уют в новом семейном гнездышке: девелоперы все чаще предлагают квартиры «под ключ», то есть уже с ремонтом и мебелью. Это существенно экономит время и деньги покупателя. Подробнее - в видео.

Смотреть видеосюжет
Современный дом Готовое жилье
Современный дом Готовое жилье
История, когда черновые квартиры в будущих новостройках покупали по буклетам и становились дольщиками, в прошлом. Новый тренд приобретение готового жилья. Не надо годами ждать, пока дом будет сдан, и одновременно оплачивать ипотеку и съем временного жилья. Более того, не нужно даже беспокоиться о том, как создать уют в новом семейном гнездышке: девелоперы все чаще предлагают квартиры «под ключ», то есть уже с ремонтом и мебелью. Это существенно экономит время и деньги покупателя. Леонид Чернигов вместе с экспертами выяснял плюсы покупки готового жилья. #востокцентриркутск #современныйдом #девелопмент #стрижители #кварталстрижи #стрижисити #жкстрижи #новостройкииркутска #современныйиркутск
БИЗНЕС-ПРЕСС