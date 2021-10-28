Плюсы покупки готовых квартир в новостройках Иркутска. Фото: архив компании

История, когда мы выбирали черновые квартиры в будущих новостройках по буклетам и становились дольщиками, в прошлом. Новый тренд - приобретение готового жилья. Не надо годами ждать, пока дом будет сдан, и одновременно оплачивать ипотеку и съем временного жилья. Более того, не нужно даже беспокоиться о том, как создать уют в новом семейном гнездышке: девелоперы все чаще предлагают квартиры «под ключ», то есть уже с ремонтом и мебелью. Это существенно экономит время и деньги покупателя. Подробнее - в видео.