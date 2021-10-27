Объявляем "Марафон удачи" в честь дня рождения радиостанции "Комсомольская правда" в Иркутске

10 ноября радиостанции “Комсомольская правда” в Иркутске - 7 лет!

Семёрка считается счастливым числом. И мы отметим это событие “Марафоном удачи”. Ждём в студии первых лиц города и области, экспертов, которые все эти 7 лет в эфире отвечали на наши и ваши вопросы. Гости студии расскажут о своих удачных начинаниях и добрых делах, а слушатели смогут крутануть колесо Фортуны и получить подарки.

10 ноября радиостанции “Комсомольская правда” в Иркутске - 7 лет

Рассказываем, как принять участие в акции, если вам больше 18 лет:

- вырезать билет участника (купон) из еженедельного газеты «Комсомольская Правда», заполнить его;

- отправить его фото по номеру: 89641182021 при помощи приложений Viber/WhatsApp/Telegraм, либо на электронную почту podarki@phkp.ru. Так же, билет акции можно опустить в почтовый ящик по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Количество билетов, заполненных одним участником, неограниченно. Каждому купону мы присвоим уникальный номер, который сообщим участнику.

- дождаться определения победителей, которых мы выберем случайным образом среди уникальных номеров билетов, в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» 10 ноября в 18:00.

Если вы хотите рассказать о вашей компании в “Марафоне удачи”, звоните по телефону 208-004.

Порядок проведения Акции «Марафон удачи».