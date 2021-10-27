Указ губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября: официальный текст

Указ губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября подписан в связи с распространением коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Указ губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября опубликован. Сегодня это самый ожидаемый и самый обсуждаемый документ для жителей Приангарья. И многие хотят прочитать его полностью, увидеть официальный текст, а не выдержки, чтобы сделать собственные выводы и получить достоверную информацию.
Согласно Указу губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября выходные, у тех, у кого они будут, оплатят. Это важно, притом, что, конечно, многие предприятия продолжат свою деятельность, ведь производство не остановишь, тем более - важное для региона. Руководители компаний сами решат, сколько человек в этот период выйдет на службу, кто сможет трудиться удаленно, а кто будет отдыхать. Кроме того, важно максимально нарастить количество вакцинированных. Напомним, обязательной прививка от коронавируса, по распоряжению регионального Роспотребнадзора, является для целого ряда категорий населения - это студенты старше 18 лет и пенсионеры, производственники и энергетики, государственные и муниципальные служащие, работники ЖКХ, транспорта и сферы услуг, педагоги и медики. Удобно пройти иммунизацию именно в нерабочие дни ( уже решено, что госслужащим положены два выходных дня, рекомендовано распространить эту практику на максимальное количество жителей региона. Поликлиники работать будут, это обязательно. График их работы также прописан в Указе губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября. Публикуем сам текст документа.
О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 20 октября 2021 года № 595 и о внесении изменений в указ
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
В соответствии со статьей 11 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации
от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.» на территории
Иркутской области устанавливаются с 30 октября по 7 ноября 2021 года
включительно нерабочие дни с сохранением за работником заработной
платы (далее - нерабочие дни).
2. Органам публичной власти, иным органам и организациям на
территории Иркутской области определить численность служащих и
работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих
органов и организаций.
3. Определить режим работы организаций культуры, находящихся на
территории Иркутской области, в нерабочие дни без изменений, с учетом
требований, установленных указом Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
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4. Определить, что организации здравоохранения, находящиеся на
территории Иркутской области, в нерабочие дни работают в режиме:
1) для поликлиник и иных структурных подразделений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:
30 октября, 1 - 3, 5 - 6 ноября - с 08.00 до 20.00 (включая прививочные
кабинеты и амбулаторные ковидные центры);
31 октября, 4, 7 ноября:
дежурный персонал - по графику работы в выходные и праздничные
дни;
прививочные кабинеты, амбулаторные ковидные центры
с 09.00 до 20.00.
2) для стационаров и иных структурных подразделений, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, - в круглосуточном режиме
согласно графику;
3) отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи - в
ежедневном режиме с 8.00 до 20.00.
5. Внести указ Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:
1) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на
территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской
области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств,
осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом,
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Лица, находящиеся на территории Иркутской области (за
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении торговоразвлекательных центров (комплексов), объектов розничной торговли
непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для
посетителей, свыше 1000 кв м (за исключением объектов розничной
торговли при наличии отдельного наружного (уличного) входа), обязаны
иметь при себе копию паспорта, а также один из следующих документов:
1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый
QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код);
2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый
QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не
более 6 месяцев;
3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий,
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты
его выздоровления прошло не более 6 месяцев;
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4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий
прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции
COVID-19.»;
2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
установленном указом:
подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«10) предоставляющих услуги в области искусства и организации
развлечений, отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2:
90, 90.01,90.04, 93);»;
пункт 3 дополнить подпунктом I2 следующего содержания:
« I2) предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2: 90.04,
93).»;
в подпункте 3 пункта 6 слова «(за исключением лиц в возрасте не старше
18 лет)» заменить словами «(за исключением лиц, не достигших возраста 18
лет)»;
в подпункте 4 пункта 7 слова «(за исключением лиц в возрасте не старше
18 лет)» заменить словами «(за исключением лиц, не достигших возраста 18
лет)»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4
пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии наличия у
покупателей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата
о вакцинации против COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, полученного с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код), или сертификата о перенесенном
заболевании COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты
выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев, или документа,
выданного медицинской организацией, подтверждающего, что гражданин
перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его
выздоровления прошло не более 6 месяцев, или документа, выданного
медицинской организацией, подтверждающего прохождение гражданином
вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.»;
абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
чемпионатов и первенств, Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, чемпионатов и
первенств муниципальных образований Иркутской области, Календарные
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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муниципальных образований Иркутской области, при условии отсутствия
зрителей, с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических
мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.»;
3) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской
области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц,
ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строкой 82
следующего содержания:___________________________________________
« 82 ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» ».
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 1, абзацев второго - пятого,
восьмого, девятого подпункта 2 пункта 5 настоящего указа.
Подпункт 1, абзацы второй - пятый, восьмой, девятый подпункта 2
пункта 5 настоящего указа вступают в силу с 30 октября 2021 года.