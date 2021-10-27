Указ губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября: официальный текст

Указ губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября подписан в связи с распространением коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Указ губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября опубликован. Сегодня это самый ожидаемый и самый обсуждаемый документ для жителей Приангарья. И многие хотят прочитать его полностью, увидеть официальный текст, а не выдержки, чтобы сделать собственные выводы и получить достоверную информацию.

Согласно Указу губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября выходные, у тех, у кого они будут, оплатят. Это важно, притом, что, конечно, многие предприятия продолжат свою деятельность, ведь производство не остановишь, тем более - важное для региона. Руководители компаний сами решат, сколько человек в этот период выйдет на службу, кто сможет трудиться удаленно, а кто будет отдыхать. Кроме того, важно максимально нарастить количество вакцинированных. Напомним, обязательной прививка от коронавируса, по распоряжению регионального Роспотребнадзора, является для целого ряда категорий населения - это студенты старше 18 лет и пенсионеры, производственники и энергетики, государственные и муниципальные служащие, работники ЖКХ, транспорта и сферы услуг, педагоги и медики. Удобно пройти иммунизацию именно в нерабочие дни ( уже решено, что госслужащим положены два выходных дня, рекомендовано распространить эту практику на максимальное количество жителей региона. Поликлиники работать будут, это обязательно. График их работы также прописан в Указе губернатора Иркутской области о нерабочих днях с 30 октября. Публикуем сам текст документа.

О реализации Указа Президента Российской Федерации

от 20 октября 2021 года № 595 и о внесении изменений в указ

Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации

от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской

Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», руководствуясь

статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской

Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.» на территории

Иркутской области устанавливаются с 30 октября по 7 ноября 2021 года

включительно нерабочие дни с сохранением за работником заработной

платы (далее - нерабочие дни).

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям на

территории Иркутской области определить численность служащих и

работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих

органов и организаций.

3. Определить режим работы организаций культуры, находящихся на

территории Иркутской области, в нерабочие дни без изменений, с учетом

требований, установленных указом Губернатора Иркутской области

от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций».

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4. Определить, что организации здравоохранения, находящиеся на

территории Иркутской области, в нерабочие дни работают в режиме:

1) для поликлиник и иных структурных подразделений, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:

30 октября, 1 - 3, 5 - 6 ноября - с 08.00 до 20.00 (включая прививочные

кабинеты и амбулаторные ковидные центры);

31 октября, 4, 7 ноября:

дежурный персонал - по графику работы в выходные и праздничные

дни;

прививочные кабинеты, амбулаторные ковидные центры

с 09.00 до 20.00.

2) для стационаров и иных структурных подразделений, оказывающих

медицинскую помощь в стационарных условиях, - в круглосуточном режиме

согласно графику;

3) отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи - в

ежедневном режиме с 8.00 до 20.00.

5. Внести указ Губернатора Иркутской области

от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на

территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения

чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской

области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств,

осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом,

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Лица, находящиеся на территории Иркутской области (за

исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении торговоразвлекательных центров (комплексов), объектов розничной торговли

непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для

посетителей, свыше 1000 кв м (за исключением объектов розничной

торговли при наличии отдельного наружного (уличного) входа), обязаны

иметь при себе копию паспорта, а также один из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый

QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код);

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый

QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не

более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий,

что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты

его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

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4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий

прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции

COVID-19.»;

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей,

деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

установленном указом:

подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«10) предоставляющих услуги в области искусства и организации

развлечений, отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2:

90, 90.01,90.04, 93);»;

пункт 3 дополнить подпунктом I2 следующего содержания:

« I2) предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских

развлекательных центров, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2: 90.04,

93).»;

в подпункте 3 пункта 6 слова «(за исключением лиц в возрасте не старше

18 лет)» заменить словами «(за исключением лиц, не достигших возраста 18

лет)»;

в подпункте 4 пункта 7 слова «(за исключением лиц в возрасте не старше

18 лет)» заменить словами «(за исключением лиц, не достигших возраста 18

лет)»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4

пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии наличия у

покупателей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата

о вакцинации против COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, полученного с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

(www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код), или сертификата о перенесенном

заболевании COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты

выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев, или документа,

выданного медицинской организацией, подтверждающего, что гражданин

перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его

выздоровления прошло не более 6 месяцев, или документа, выданного

медицинской организацией, подтверждающего прохождение гражданином

вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.»;

абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:

«Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий,

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

чемпионатов и первенств, Календарный план официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, чемпионатов и

первенств муниципальных образований Иркутской области, Календарные

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

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муниципальных образований Иркутской области, при условии отсутствия

зрителей, с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических

мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.»;

3) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской

области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических

мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по

предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц,

ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению

чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строкой 82

следующего содержания:___________________________________________

« 82 ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» ».

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением подпункта 1, абзацев второго - пятого,

восьмого, девятого подпункта 2 пункта 5 настоящего указа.

Подпункт 1, абзацы второй - пятый, восьмой, девятый подпункта 2

пункта 5 настоящего указа вступают в силу с 30 октября 2021 года.