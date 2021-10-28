СК: преступники похитили руководителей предприятия в Бодайбо, чтобы завладеть их бизнесом.

В августе этого года в Бодайбо разыгралась сцена, больше похожая на детектив. Пять автомобилей преградили дорогу дорогой иномарке. Потом спортивного вида парни вышли из автомобилей и вытащили из «Лексуса 570» троих пассажиров. "Применяя насилие, злоумышленники из автомобиля совершили похищение генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота", сообщает об этом пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

- Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале ООО и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере, - уточняют в СК.

Требовали, конечно, не миром. Около трех часов пленников продержали на производственной базе, избивали и угрожали смертью, периодически наставляя на них пистолеты для большей "убедительности" . В конце концов один из троих похищенных сдался и согласился на все условия. Решив, что цель достигнута, всех троих отпустили. Но пострадавшие нападение так не оставили. За дело взялись оперативники ФСБ.

- В октябре следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемых, - продолжают в пресс-службе СК. - Двум лидерам ОПГ, активно участвующим в преступлении, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отвечать похитителям придется сразу по нескольким статьям УК - за похищение людей. организованное группой и за вымогательство.