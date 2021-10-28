«Саянский бройлер» производит более 30 тысяч тонн вкусной и свежей продукции в год. Фото: архив компании

Местным товарам - всегда самое высокое доверие. Взять хотя бы мясо и «молочку». Если их изготовили в Иркутской области, а не везли издалека, то покупатель понимает - консервантов и прочих добавок для долгого хранения в составе нет, да и переплачивать за доставку не нужно. Чувствуя ответственность, местный производитель ни за что не нарушит баланс цены и качества.

А чтобы еще раз в этом убедиться, «Комсомольская правда» при экспертной поддержке центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области запускает новый спецпроект: сначала мы подробнее расскажем о крупных производителях Приангарья, затем наши читатели выберут самые любимые продукты этих брендов, а специалисты оценят их качество.

Итак, сегодня представляем агрохолдинг «Саянский бройлер» - это лидер по производству мяса цыплят-бройлеров в Иркутской области.

Как устроено предприятие

«Саянский бройлер» обеспечивает жителей Приангарья свежим, сочным и вкусным куриным мясом уже более 30 лет. В год здесь выпускается от 30 тысяч тонн продукции. Залог качества в том, что предприятие функционирует по принципу «от поля до прилавка», то есть самостоятельно производит, перерабатывает и реализует товары. Каждый этап находится под пристальным контролем специалистов.

Как устроен агрохолдинг? Головная птицефабрика находится в Саянске, занимает 613 гектаров, где размещены все необходимые для полного цикла подразделения. Так, именно здесь в двух инкубаторах выводят по 15 млн суточных цыплят в год, а затем в современных, полностью автоматизированных птичниках ежемесячно выращивают до 1,5 млн бройлеров.

Фото: архив компании

Отметим, что за их питанием тщательно следят: дают комбикорм, изготовленный на собственной фирме. Зерно поставляют АО «Куйтунская нива» и фермеры Заларинского, Куйтунского, Аларского и Зиминского районов. Корм обогащают витаминами, минералами, микроэлементами, сбалансировав относительно возраста птицы.

ООО «Саянский бройлер» в настоящее время работает с мировым поставщиком племенных цыплят - компанией Авиаген, поставщиком кросса Арбар Эйкерз (более 80 лет на рынке). Компания обеспечивает техническое сопровождение, осуществляет доставку суточного молодняка до аэропорта Иркутск.

В мощном перерабатывающем цехе тушки быстро охлаждают либо замораживают. Кроме цыпленка, на предприятии производятся полуфабрикаты, колбасы, мясо для шашлыка - ассортимент насчитывает около 170 наименований. Отметим, что все процессы автоматизированы, используются только современные технологии и европейское оборудование.

Каждый день с помощью специальных фур-рефрижераторов свежую продукцию доставляют в 140 фирменных торговых точек Иркутска, Шелехова, Ангарска, Саянска, Братска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. Также продукция «Саянского бройлера» продается в Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, Якутии. Возможна поставка даже в Монголию и Китай.

Фото: архив компании

- Покупатель может быть уверен, что наши цыплята выращиваются без применения ГМО, гормонов и антибиотиков, - говорят на предприятии. - Регулярные проверки проходят как в нашей лаборатории, так и на сторонних. Безопасность подтверждается международным сертификатом менеджмента качества ХАССП ИСО 22000, к слову, впервые выданным в нашем регионе. Кроме того, с 2013 года продукция «Саянского бройлера» становится лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», а с 2015-го отмечается областным знаком «Продукты Приангарья».

Кроме птицефабрики и ПАО «Куйтунская нива», в агрохолдинг входят ОП «Хлебоприемное предприятие» и цех полуфабрикатов «Мясоград».

- Благодаря удачному географическому расположению (фабрика находится в лесном массиве) и использованию только натуральных кормов, продукция торговой марки «Саянский бройлер» экологически чистая и обладает высокими потребительскими свойствами, - рассказывают на предприятии.

Какими продуктами гордится

Нужно ли объяснять пользу куриного мяса? Оно содержит много белка и полезных аминокислот, а также витаминов группы В, витаминов С, А, РР, цинка, фосфора, магния, железа. Калорийность низкая, почти нет насыщенных жиров и углеводов. И, разумеется, в составе нет пищевых добавок, ароматизаторов, продуктов нетрадиционного состава, БАДов или ГМО.

В нашем спецпроекте участвует несколько видов продукции «Саянского бройлера».

Фото: архив компании

1. Потрошеная тушка цыпленка-бройлера, 1 сорт.

Один из самых популярных товаров бренда. Мясо сочное, очень нежное, а все потому что цыпленок молодой - всего лишь 38 дней! Идеально подходит для приготовления супов и вторых блюд.

Пищевая ценность:

Белок, %, не менее – 16,0 г.

Жир, %, не более – 14,0 г.

Углеводы, %, не более – 0 г.

Энергетическая ценность: 190 Ккал/790кДж

2. Бедро с кожей

Это часть тушки, состоящая из бедренной кости с мышцами и хорошо очищенной кожей. Также отлично подходит для первых и вторых блюд, но чуть более жирная и калорийная, чем тушка в целом.

Пищевая ценность:

Белок, %, не менее – 17,0 г.

Жир, %, не более – 16,0 г.

Углеводы, %, не более – 0 г.

Энергетическая ценность: 210 Ккал/880кДж

3. Грудка с кожей

А вот самая диетическая часть - грудные мышцы с костью и кожей. Жира здесь минимум. Качественный продукт выглядит так: края ровные, без глубоких надрезов, кожа гладкая, без остатков перьев. Остатки ребер до двух сантиметров допускаются, а вот кожа шеи – нет.

Пищевая ценность:

Белок, %, не менее – 19,0 г.

Жир, %, не более – 10,0 г.

Углеводы, %, не более – 0 г.

Энергетическая ценность: 170 Ккал/690кДж

Скоро вместе с экспертами центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области мы проверим эти продукты "Саянского бройлера" и убедимся в их качестве.