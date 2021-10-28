Роспотребнадзор рекомендовал ввести новые ограничения в связи с COVID в Иркутске. Рассказываем, какие именно

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить работу общепита в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Роспотребнадзора Иркутской области рекомендовало ограничить работу кафе и ресторанов и обязать их изменить режим работы так, чтобы с 20.00 до 23.00 заказать блюда можно было только на вынос либо с доставкой. Об этом заявила на заседании Депутатского штаба в ЗС заместитель руководителя Роспотребнадзора Наталья Поталицина.

Увеличение числа внебольничных пневмоний сейчас идет не так резко, как в предыдущие волны, пока превалирует коронавирус, вызванный вирусными инфекциями, но мы очень обеспокоены тем, что последние две недели, а особенно - на этой , их количество выросло на 8, 4%. Стало больше тяжелых пациентов и начала расти смертность , - говорит Наталья Поталицина.

На 28 октября среди заболевших 7, 9% с внебольничными пневмониями. Заболеваемость среди детей выросла на 4,6%, среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет - на 15, 4%, среди пенсионеров - на 7, 4%. Выросло число заражений в трудовых коллективах. Каждую неделю растет уровень смертности ( сейчас он составляет 4, 46%) и темп прироста заболеваемости ( сейчас 5, 24%). За этими цифрами - жизни людей.

Как предлагается остановить COVID? Только ограничениями. Их предлагается ужесточить. Роспотребнадзор считает необходимым разрешить вход в места отдыха и развлечений только тем, кто имеет QR-код - вакцинированным или недавно переболевшим. Однако к этому шагу надо подготовить и население, и сами предприятия. Что же надо реализовать сразу?

- Рекомендовать ввести запрет на проведение зрелищно - развлекательных мероприятий до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора Наталья Поталицина. - А также ввести ограничения на оказание услуг общественного питания. Установить в период с 8 до 11 вечера режим оказания услуг только виде обслуживания на вынос, а также осуществления доставки заказов. Работа в ночное время приостановлена.

Также предлагается невакцинированных жителей региона в возрасте 60+ и имеющих хронические заболевания перевести на режим самоизоляции. Эта мера - также до стабилизации эпидситуации. Рекомендации рассмотрят на региональном оперштабе.