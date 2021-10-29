«Лунная поляна» - для всех любителей зимних видов спорта

Предполагается, что в новом центре зимних видов спорта смогут тренироваться и отдыхать как взрослые, так и дети. Фото: архив компании

Как говорится, готовь сани летом. Именно поэтому, когда на дворе еще не отыграла своими красками золотая осень, представители и партнеры благотворительного фонда «Байкал Интеграция» уже задумываются о лыжне и ледовых площадках для кёрлинга. 25 октября в Иркутске, в Доме Байкала, состоялась дискуссионная встреча с участием общественных деятелей города, во время которой представитель инициативной группы Николай Кузьмин представил проект создания спортивно-досугового центра «Лунная поляна».

- Всем известно, что Иркутская область - родина большого числа выдающихся спортсменов, многие из которых стали олимпийскими чемпионами и призерами, завоевав более 30 медалей на Олимпиадах различных лет. И только в лыжных гонках и биатлоне нам пока особо нечем похвастаться. Правда, спортсмены категории Masters регулярно берут призы на чемпионатах мира среди ветеранов. Но это представители поколения, выросшего в СССР, когда спорт был по-настоящему массовым. А вот наши дети лишены возможности проявить себя в полной мере на соревнованиях по лыжному спорту и биатлону, даже на уровне России, - с горечью говорит Николай Кузьмин. - Множество ребятишек и подростков грезят о том, чтобы стать вторым Большуновым, Шипулиным, Тихоновым или Бьорндаленом. Не случайно в секциях Иркутска и Иркутского района занимаются порядка 2 тыс. детей, а на старт «Лыжни России» здесь выходит до 15 тыс. человек. Но хотя наш климат и позволяет тренироваться с октября по апрель, ни современного лыжно-биатлонного комплекса, ни даже техники для подготовки лыжных трасс у нас нет, так что энтузиасты до сих пор используют технику 80-х годов прошлого века, которая во всем мире уже давно стала анахронизмом.

Зато иркутянам нет равных в таком новом зимнем виде спорта, как кёрлинг: в последние годы иркутские команды стабильно становятся чемпионами России. Причем становятся вопреки условиям, в которых вынуждены тренироваться спортсмены: на хоккейном поле, где нет ни подходящего для кёрлинга льда, ни даже специальной разметки. Современный спорт требует круглогодичного сложного тренировочного процесса, технических сооружений, залов для силовой и специальной подготовки. Нашим же спортсменам приходится проводить тренировочные сборы в других городах, где есть специализированные комплексы: например, в Новосибирске или Сочи. Поэтому Николай Кузьмин и его единомышленники уверены, что Иркутску необходим полноценный центр зимних видов спорта, включающий в себя лыжно-биатлонный комплекс c лыжно-роллерной трассой и ледовый комплекс для кёрлинга. Предполагается, что данный центр станет работать в круглогодичном режиме, а тренироваться и отдыхать там смогут до 3000 человек в день.

В Иркутске и Иркутском районе тысячи людей обожают лыжи - им нужна современная инфраструктура для занятий любимым делом. Фото: архив компании

- Разместить все эти сооружения можно на базе уже существующей лыжной трассы «Лунная поляна», которая расположена на участке земли с кадастровым номером 38:06:000000:3864. Мы уже делали запрос в Министерство лесного комплекса Иркутской области, и в ходе проверки этого участка не было выявлено ни одной причины для отказа от выделения участка для строительства такого центра. В самом деле, это очень удачное место. Оно расположено в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта и в непосредственной близости от существующих дорог. Лесной массив с разнообразным рельефом позволяет создать трассы разной сложности и конфигураций, в том числе под стандарты FIS, - рассказывает активист. - Да, это будет очень дорогостоящий объект: по предварительной оценке его строительство обойдется в 1,8 млрд рублей. Так что для решения этой задачи нужны совместные усилия заинтересованных жителей города, общественных, государственных и бизнес-структур нашего региона и, конечно же, федерального центра (поскольку местным бюджетам новая «Лунная поляна» явно не по карману, необходимо продвижение этого проекта на федеральном уровне).

И в этом любителям зимних видов спорта могут весьма пригодиться опыт и возможности благотворительного фонда «Байкал Интеграция», который не пасует перед реализацией проектов общероссийского уровня. К примеру, во время встречи в Доме Байкала управляющий благотворительным фондом Александр Сухачевский рассказывал о недавней презентации Дальневосточно-Сибирского национального научного творческого центра «Единство», проведенной им во Владивостоке для руководства Дальневосточного федерального округа. Речь идет о создании на 6 гектарах морского побережья целого полигона для реализации потенциала молодежи в спорте и научно-техническом творчестве: от авиамоделирования до океанологии. На начальном этапе «Единство» будет представлять из себя палаточно-модульный комплекс с кордодромом и спортивными площадками, который также станет базой для походов и небольших экспедиций.

А еще 25 октября в иркутском Доме Байкала объявили о скором появлении представительства Дома Байкала в Калуге. И это только начало: планируется, что в недалеком будущем подобные представительства откроются в пяти десятках российских регионов! Естественно, появится такое и в столице. Оно будет действовать на базе Совета ветеранов по адресу: Осенний бульвар, 2.

- Очень символично, что первое иногороднее представительство Дома Байкала появится в городе, где большую часть своей жизни провел выдающийся отечественный ученый Константин Эдуардович Циолковский. Ведь эти общественные площадки позволят при поддержке органов государственной исполнительной власти консолидировать деятельность некоммерческих организаций, ученого сообщества, бизнес-структур и обычных граждан в реализации общественных инициатив по экологии, волонтерскому движению, научно-техническому творчеству, патриотическому воспитанию и спорту, - подчеркивает Александр Сухачевский. - Особое внимание в таких представительствах планируется уделить развитию у детей и молодежи интереса к науке, технике и различным исследованиям. Так, с 8 по 12 июля 2022 года мы планируем провести в Иркутске посвященный 100-летию кружкового движения в нашей стране всероссийский фестиваль технического творчества «Добрыш», основными направлениями которого станут авиамоделирование (в том числе и воздушные бои кордовых моделей), судомоделирование, моделирование ракет, робототехника и картинг. И от каждого региона, где появится представительство Дома Байкала, для участия в фестивале приглашаются группы до 10 человек.

Предполагается, что финансирование этих поездок будет осуществляться по программе государственных субсидий и грантов, партнеров КСО (корпоративно-социальная ответственность), а также за счет благотворительной деятельности фонда «Байкал Интеграция». Помочь этому начинанию можете и вы: набрав в любом интернет-поисковике «Движение «Добрыш» или «Байкал Интеграция», можно затем перейти на сайт с информацией о деятельности фонда.

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