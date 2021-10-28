Похороним с музыкой. Гробовщики устроили чемпионат по копке могил в Бурятии

Самого быстрого могильщика Бурятии наградили денежным призом. Фото: телекомпания Тивиком

Необычайно оживленный день выдался сегодня на кладбище «Южное» в Улан-Удэ. Такого ни разу не видели даже сторожи с самым большим стажем. Дело в том, что в столице Бурятии впервые прошли соревнования по скоростной копке могил. Организаторы из комитета городского хозяйства мэрии таким, мягко говоря, необычным способом хотели показать насколько благороден и незаменим труд могильщика, ведь в этом деле никакая техника и в подметки не годится профессионалу.

Собрались участники с утра пораньше. Каждый имел при себе боевое обмундирование в виде совковой и штыковой лопат, лома и рулетки. За несколько минут до начала конкурса мужчины получили свои порядковые номера будто на беговом марафоне, а затем приступили к жеребьевке. А ровно в 9:00 после крика судьи «3,2,1…Старт!» уланудэнские могильщики не торопясь, но в темпе начали наносить на земле разметку.

Участки для рытья могильщики выбирали с помощью жеребьевки. Фото: телекомпания Тивиком

- Параметры для копки были стандартными: это длина 2,2 метра, ширина 90 сантиметров в верхней части и 70 сантиметров в нижней, глубина 1,5 метра, - объяснили корреспонденту «КП» -Иркутск» в пресс-службе комитета городского хозяйства. - Стены должны быть ровными и гладкими, вокруг нужно расчистить территорию на длину 50 сантиметров, возможная погрешность - до 3 сантиметров.

После нескольких минут копки стало понятно, почему для участников так была важна удача. Землекопу под номер 7 не повезло – ему попался участок с корнями, что увеличило нагрузку и замедлило копку.

Чтобы вырыть могилу участникам понадобился примерно час. Фото: телекомпания Тивиком

Антураж у мероприятия, несмотря на местность, конечно, был намного веселее обычного, но проходило все так же… в гробовой тишине. Сконцентрированные землекопы позволяли себе только несколько секунд передышки и снова хватались за лопату.

Спустя 50 минут определился победитель. Алексей Хайдуков раньше всех выбрался из свежей могилы и поднял руки вверх: «Готово!».

- Фишек у меня как таковых нет – просто копаю. К соревнованиям не готовился. С отпуска недавно вышел, наверное, это и помогло, - делится секретом успеха с журналистами самый быстрый землекоп Бурятии. - Обычно на одну могилу у меня уходит полдня, но сегодня повезло – грунт попался мягкий.

Спустя 6 минут и 9 секунд финишировал второй призер, а через 9 секунд к финишу пришел еще один конкурсант.

- Все победители награждены денежными призами, благодарственными письмами, - рассказали организаторы. - Также были присуждены номинации "Пример для подражания", "За упорство", "Воля к победе".

КАК ЭТО БЫЛО

Эх, приступили. Фото: телекомпания Тивиком.

Копка могил на скорость - это что-то! Фото: телекомпания Тивиком.

Удар лопатой, еще удар. Фото: телекомпания Тивиком.

Уже и могила почти готова. Фото: телекомпания Тивиком.

По стандартам -это так. Фото: телекомпания Тивиком.