Помогите Захару: мальчику нужны электростимуляторы, чтобы держать равновесие.

Беда пришла неожиданно. Захару было уже 4, 5 года - веселый, смышленый мальчишка. Когда он то и дело стал спотыкаться и падать на ровном месте. "Смотри под ноги!" - сердилась мама, не понимая, что с сынишкой. Не помогало! Присмотревшись к походке, Татьяна поняла, что происходит что-то непонятное. Сама врач, она взяла ребенка в охапку и пошла по специалистам. Консультации с медицинскими светилами, МРТ, поездки в Москву...И лишь спустя полтора года прозвучал страшный вердикт докторов.

Захар готовился пойти вместе со всеми в школу и еще не знал, что прозвучал приговор, это мама плакала и металась, а папа просто молчал. У Захара обнаружили наследственную форма нижней спастической параплегии. Это означает прогрессирующую скованность нижних конечностей, иными словами, Ему все сложнее и сложнее управлять ногами, ходить, держать равновесие. Болезнь сопровождается сильными болями в икрах и стопах, без обезболивающих, специальных приспособлений и курсов инъекций для расслабления мышц его детство превратится в пытку.

- Захару 8 лет, он учится во втором классе, обожает своего кота Снежка, ездит с родителями и старшими братьями в отпуск на Байкал, занимается в музыкальной школе, любит вкусно поесть и иногда ленится делать уроки, - рассказывают в благотворительном центре, где взялись ему помогать. - Он обычный 8-летний мальчишка, только вот загаданное им на день рождения желание звучит так: «Пожалуйста, пусть мне не придется ездить на инвалидном кресле как можно дольше». Во всем мире, по мнению лечащего врача Захара, есть только одна семья, в которой ребенок болен тем же, что и наш герой – эта семья живет в Италии. Двое во всем мире.

Захар живет с мамой, папой и двумя братьями, Никите 14, Матвею 12. Папа у Захара - военный, мама – врач.

- Когда мы наконец получили подтверждение диагноза из лаборатории, плакали, - говорит мама мальчика. - Это было 2 года назад. Никите было уже 12 лет, он понимал, что случилось что-то серьезное, понимал, что это связано с болезнью Захара. Матвею было 10 и он до последнего делал вид, что не замечает, не спрашивал, когда видел, что я в слезах, тихонько выходил из комнаты.Я понимала, что нужно сказать Захару, сказать мальчикам, а что сказать - не понимала. Сообщать собственному ребенку, что вылечить его нельзя? Говорить о том, что скорее всего очень скоро ты окажешься в инвалидном кресле?

У Захара начались сильные боли в ногах, он не мог спать, кричал, просил, чтобы мы сделали что-то. Нас направили в центр «Новые возможности», здесь ребенок прошел первый курс ботулинотерапии, получил первые ортезы на ноги и наконец-то выспался. Сейчас мальчишка стесняется походки, переживает, что падает часто. Он совсем не может наступать на пятку. Колено может согнуть, а вот стопой управлять не может. Спит в ортезах, получает инъекции для расслабления мышц.

И однажды родные мальчика узнали, что спасение - вот оно, рядом! Это электростимуляторы для ног. Они крепятся аккуратно, удобно, вообще не заметно, и в тех местах, где расположены нервы, дают автоматически электрический стимул, и за счет импульса поднимается стопа. То есть они делают за человека с проблемой как у Захара всю работу. С ними он может ходить.

- Понимаете? Мы знаем, что есть вещь, которая сделает для Захара то, что казалось невозможным, - говорит Татьяна. - Ее уже придумали, мы видели как с помощью электростимуляторов ходят другие дети. Мы не просто мечтаем, что купим ему этот подарок, мы не имеем права не купить. Я каждый день засыпаю и представляю какой он будет счастливый. Электростимуляторы покупаются 1 раз в жизни, вечные, только электроды надо менять. Но мы с мужем много работаем, Саша все время в командировках, стараемся, но без помощи фонда, незнакомых людей не справимся. У нас ипотека, еще двое детей.

Родители ребенка и благотворительный фонд Solomon просят о помощи. Пусть он как можно дольше ходит, выбегает из класса на переменках, сам спускается со сцены в музыкалке. Электростимуляторы покупаются 1 раз в жизни, вечные, только электроды надо менять. Пусть он как можно дольше ходит, выбегает из класса на переменках, сам спускается со сцены в музыкалке.

Благотворительная платформа Solomon.charity начинает сбор на чудо для Захара, сумма сбора 936 000 рублей. Пожалуйста, помогите Захару. Контакты для помощи ребенку и все подтверждающие документы здесь