На конкурсе Народный участковый 2021 за звание лучшего борется полицейский из Саянска, Антон Кочарин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В конкурсе Народный участковый 2021 Иркутскую область представляет Антон Кочарин из Саянска. Здесь Антон Кочарин работает старшим участковым уполномоченным в отделе полиции. И он – самый что ни на есть «народный полицейский», ведь на региональном этапе за него голосовал весь родной город. А теперь старший лейтенант будет бороться за звание лучшего в стране. Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Анискин из Саянска

Антон Кочарин работает « народным полицейским» с 2017 года. Именно тогда ему, заканчивающему Восточно-Сибирский Институт МВД, предложили стать участковым. Антон согласился. А теперь уже и не мыслит себя иначе.

-Контакт с людьми я нашел быстро, - рассказывает "КП"-Иркутск старший лейтенант. – Я же в Саянске свой, здесь родился и вырос, а в небольшом нашем городе все друг друга знают. А уж в моем микрорайоне Юбилейном точно знаю каждого. Изучил его за четыре года. Привык постоянно быть на связи – в нашей работе иначе нельзя.

Мобильный участкового есть у всех в его районе. И жители понимают – могут позвонить в любое время, им помогут.

-Какие проблемы только не приходится решать участковому, - говорит Антон. – Приходится разбираться не только в жалобах на шум у соседей, припаркованные на детской площадке авто и бытовых скандалах. Часто звонят просто потому, что хотят посоветоваться - как поступить в той иной ситуации, бывает, интересуются юридическими моментами.

А, значит, знают – их «Анискин» в стороне окажется, придет на помощь. За это – почет и уважение. В 2018-м Антон Кочарин по результатам служебной деятельности одержал победу в городском конкурсе «Лучший участковый уполномоченный полиции» и был отмечен грамотой мэра города Олега Боровского. А в этом году все, в том числе и глава Саянска, поддержали своего участкового на региональном этапе, поддержат и на всероссийском.

В свободное от работы время полицейский увлекается рыбалкой, плаванием, путешествиями и, конечно же, старается как можно больше времени проводить с семьей.

-Дочка Ева у меня замечательная, шесть лет девчушке, - говорит Антон. – Утром на работу собираюсь, бежит. Несет фуражку, а в нее телефон сложит и ключи. Прихожу вечером ее из садика забирать, в форме, ребятишки меня обступают. А дочка гордится – у меня папа - полицейский. Кстати, и мама – тоже. Кристина закончила БГУ и будет работать в следствии.

Такой вот семейный подход к охране правопорядка.

-Я всегда хотел продолжить офицерскую династию нашей семьи, - рассказывает Антон. – Брат мой – военный в отставке, а сын его – начальник погранзаставы. И мы с Кристиной, на своем участке, в МВД, будем Родину защищать.

Кстати, это не просто слова. Полгода, с конца августа 2020 до конца февраля 2021-го, Антон Кочарин вместе с двумя коллегами по службе провел в командировке в Дагестан. Как и в родном городе, в Кизляре он был участковым.

- Но там ситуация иная, - рассказывает он. - При выезде на вызов обязательно надеваешь бронежилет, который весит около 15 кг, трехкилограммовый бронешлем. И берешь автомат, который использовать не пришлось. Но выстрелы в округе слышались. И мы знали, что в любой момент можно обнаружить схрон из патронов и гранат. Перед командировкой пришлось пройти спецподготовку. И все же важно, что большинство местного населения в Кизляре к приезжим относится дружелюбно.

Добавим, что конкурс Народный участковый уже 11 лет проводит МВД России вместе с «Комсомольской правдой». Голосование народное, оно проходит на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября. Торжественное награждение 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

КОНКРЕТНО

Как голосовать

В конкурсе Народный участковый 2021 Иркутскую область представляет Антон Кочарин из Саянска

Поддержать нашего земляка может любой желающий. Заходите на сайт kp.ru, на страницу конкурса «Народный участковый 2021» (можно найти через поисковик, введя это название). Проголосовать можно с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Все накрутки фиксируются и автоматически отсеиваются. Учитываются только голоса реальных пользователей.

Фотография участкового из Иркутской области находится на 7 строчке. Чтобы проголосовать, нужно авторизироваться через одну из соцсетей. Голосуем за Антона Кочарина!