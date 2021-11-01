График работы поликлиник в Иркутске в нерабочие дни напомнили врачи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерабочие дни частично совпадают и с обычными выходными, и с праздниками. А заболеваемость растет – атакуют и коронавирус, и обычные сезонные ОРВИ. Только за сутки накануне заразилось COVID 484 человека. В ковидных госпиталях сегодня уже больше 5 тысяч пациентов. Это близко к максимуму - в самый разгар прошлой волны лечилось 5600. Люди спешат за прививками и на прием к врачу. Поэтому всех волнует график работы поликлиник в Иркутске в нерабочие дни.

-Все поликлиники Иркутской области работали и будут работать в режиме постоянного оказания медицинской помощи, - напомнила жителям в прямом эфире заместитель главного врача по поликлинической работе медсанчасти ИАПО Евгения Окладникова. – Работают пункты вакцинации, амбулаторно- ковидные центры. Кабинеты неотложной помощи. Мы надеемся, что именно в эти дни вы придете к нам и сделаете прививку.

А более конкретно? Согласно указу губернатора, график работы поликлиник в Иркутске в нерабочие дни такой: врачи в поликлиниках едут прием пациентов с 8 утра до 20 часов 1-3, 5 и 6 ноября. И только 4 и 7 ноября дежурные смены будут ориентироваться на график работы в выходные и праздничные дни, а прививочные кабинеты и амбулаторно- ковидные центры будут открыты с 9 утра до 20 часов. Что касается кабинетов неотложной помощи, то они открыты ежедневно с 8 утра до 20 часов.

Таков график работы поликлиник в Иркутске в нерабочие дни.

Кстати, по последним данным, на 1 ноября первым компонентом было привито 766929 жителей региона. За неделю на пункты вакцинации пришли 56, 5 тысяч наших земляков. Треть из них – иркутяне.