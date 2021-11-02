Енот - источник банкнот: владелица популярного блога раскрыла секреты, как заработать миллион в месяц с помощью питомца

Благодаря своей популярности енот Тема где только не побывал. Даже в столице. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Котики, собачки, птички, выдры, норки – какого только зверья не встречается на просторах интернета. Но если одни видео и умилительные фотографии радуют хозяев животных разве что «лайками», то других – шестизначными суммами на банковском счету. Раскрученный аккаунт любимца - это прибыльный бизнес. Хвостатые звезды соцсетей зарабатывают больше, чем их хозяева на основном месте работы! «Комсомолка» решила узнать, как сделать из своего питомца суперзвезду. А также - каких денег и нервов это будет стоить.

НЕПОДПОЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР

За жизнью енота Темы из Кемерова следят 300 тысяч человек. А месячный доход его хозяйки, сибирячки Елены Троскиной, исчисляется цифрами в 500-700 тысяч рублей.

- Тема появился пять лет назад совершенно случайно. Муж одно время управлял контактным зоопарком, в который и купили малыша, - рассказывает Елена Троскина. - Он был совсем крохой, пришлось выкармливать из соски. Я ухаживала за ним и время от времени выкладывала фотки в Инстаграм. Тогда такой зверь был диковинкой, меня просили публиковать их чаще и чаще. Тогда и завела Теме отдельную страничку. Подросшего енота мы в зоопарк уже не отдали, он стал членом семьи.

Сейчас у енота-миллионера есть даже собственная комната в загородном доме со стеклянной дверью, беговым колесом и спорткомплексом. Красивый коттедж, кстати, построен в том числе и на деньги с блога Темы. Правда, перебрались в новое гнездышко Троскины лишь пару лет назад, когда, наконец, позволили финансы. А до этого…

Жизнь у Темы - сахар. Сами бы так жили. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ТРИ ГОДА БОЛЬШОГО ПОГРОМА

Даже не надейтесь просто завести диковинного питомца «для Инстаграма» и сразу считать купюры. Год-два придется потратить на то, чтобы вы привыкли к зверю, а зверь - к вам. А пользователи стали следить за вашими совместными приключениями.

Первое, что вы гарантированно получите, если заведете того же енота - головную боль и погром в квартире: содранные обои, оторванные карнизы и шторы, раскопанные полы, «нору» в диване и уничтоженные шкафы. Их Тема открывал и прыгал внутрь со всем изяществом 15-килограммовой тушки.

- Еноты - очень своенравные животные. У них интеллект трехлетнего ребенка. Оттого и круглосуточная жажда познавать мир, - рассказывает Лена. - Теме постоянно нужно что-то отрывать, брать, изучать. В этом всё его очарование. И от того же все проблемы.

Второй пункт - воспитание. Чтобы питомец стал фотогеничным, знал имя, исполнял команды, его буквально круглосуточно нужно не спускать с рук. Значит, всего себя посвящаем зверю.

- Содержать енота под силу не каждому, - говорит Лена. - Но главное - это даже не расходы на еду (хотя мы покупаем премиум-корм, а также овощи-фрукты, индейку, перепелиные яйца, орехи) и даже не порча вещей. Животное нужно по-настоящему любить, несмотря на все его шалости. Сделать его счастливым. И оно отплатит тебе той же монетой.

Осенний променад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ЕНОТ СПИТ – ХОЗЯЙКА РАБОТАЕТ

Дальше, кажется, все просто - снимай, не хочу. Тут тебе и популярность, и огромные деньги.

- Многие так думают, - улыбается Елена. - Но дело в том, что аккаунтов с енотами в Инстаграме больше 500 точно. А мой самый популярный. Что мешает другим? Ответ прост – нужно удерживать интерес публики. А для этого – составлять полноценный контент-план и раскручивать любимца.

Поэтому Лена работает у Темы настоящим пиарщиком. Помогает опыт – девушка работала и на радио, и на шоу Первого канала, и в продюсерском центре - на раскрутке певицы Нюши. Несмотря на это, на енота Тему ушло года два. Первые подписчики пришли просто на милые фото и видео. Но если ты хочешь получать большую прибыль, этого недостаточно.

- Я стала проводить конкурсы, опросы, прямые эфиры, - говорит Лена - Нас сразу стали чаще показывать. Мы обмениваемся постами со всем животным миром Интернета. Но и этого мало! Пришлось подключать все современные технологии раскрутки, включая целевую рекламу. Да, это расходы. Но без этого никуда.

Первые заработки в Инстаграм начались с 10 тысяч подписчиков (так устроена площадка соцсети – именно с такой отметки аудитории площадка дает инструмент для работы с рекламодателями). Сейчас день Лены расписан по часам.

Кто тут умаялся? Я -нет! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- Едва открыв глаза, выгружаю новый пост в Инстаграм, - рассказывает хозяйка Темы. - Пока подписчики лайкают, монтирую все, отснятое накануне, общаюсь с менеджерами по рекламе и снова снимаю. Еле успеваю кофе выпить в этой круговерти. В день выкладываю 1-2 поста в ленту и 5-7 видео для сториз (ролики, исчезающие через 24 часа после публикации – Ред.). Рекламу публикуем 2-3 раза в неделю, не больше, иначе это будет раздражать аудиторию.

Пока хозяйка работает, енот сладко спит. Просыпается к обеду, вкусно завтракает, гуляет и отправляется в свой разрушительный поход.

- Тема ведет шикарный образ жизни, - улыбается Лена. - Ему ведь все равно - снимают его или нет. Зато я знаю, что подписчики обожают, например, когда енот машет лапкой! И постоянно стараюсь поймать такие моменты. Это натуральная пахота, профессиональная работа. Планы съемок - минимум на полгода вперед. По «вдохновению» вести блог не получится, быстро иссякнете. Сейчас серия коротеньких сторис, это 3-4 видео, обходится заказчику в 21 тысячу. Грубо говоря, 4 размещения приносят нам 100 тысяч рублей. А пост стоит 35 тысяч, в декабре его цена вырастет до 40. Платные посты расписаны на месяц вперед. Тема рекламирует товары для животных, а мы товары для всей семьи, ведь мы тоже полноправные участники блога Темы.

Работа дает свои плоды. Ролики с енотом Темой уже крутят на иностранных каналах. Продают и перечисляют авторам проценты полновесными долларами. Так пушистая инстазвезда приносит своей хозяйке полмиллиона рублей в месяц. А еще - радость и улыбки своим фанатам.

Енот Тема чувствует себя хозяином. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как раскрутить «хвостатый инстаграм»

Советы дает Елена Троскина:

Найдите свою фишку. Поймите, чем будем удивлять аудиторию. Четко определите свою нишу и чем вы будете отличаться от конкурентов. У нас, например, это участие в съемках всей семьи. Это фактически реалити-шоу о нашей жизни.

Составьте контент-план, не надейтесь на вдохновенье. У любого журнала, у любой газеты есть план. И у блогера тоже! Даже если это блогер-енот или сурок.

Подойдите к делу ответственно. Это работа. Просыпаясь, я уже думаю о блоге и сообщениях в нем. Беру телефон, ставлю пост, потом сажусь монтировать отснятое накануне. Для того чтобы создавать интересный посетителям аккаунт, нужно работать много и, конечно, профессионально.

Для продвижения используйте инструменты сети. За раскрутку блога и показы его новым пользователям, за рекламу в пабликах тоже надо платить. Но это того стоит – о нем узнают больше людей. Проводите конкурсы, используйте все новые возможности – опросы, истории, прямые эфиры. Вас будут чаще показывать. И обязательно дружите с другими авторами – енотами, таксами, сурками и сурикатами. Обменивайтесь постами. А рекламодатели на вас начнут выходить, когда на страничке будет от 10 тысяч подписчиков.

И на коне. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Людмила ИВУШКИНА, биолог, владелица иркутской зоогалереи:

- Если эта работа приносит деньги - то почему ей и не заниматься? Но нужно все подсчитать и взвесить - будут ли доходы покрывать расходы на нормальное содержание питомца и когда. А это солидная сумма, ведь работа в Инстаграм будет идти не один месяц, прежде чем появятся результаты. За животным нужно ухаживать так, чтобы он не погиб от неправильного содержания. И сделать это не так просто. Нужен вольер для того же енота, если человек не хочет, чтобы вся его квартира была разнесена в щепки. Осмотр ветеринара. Питание – для каждого животного нужно составить свой рацион. Придется уделять новому «члену семьи» достаточно времени и создавать условия. При этом никаких мучений от того, что его снимают и выкладывают фото или видео в инстаграм хвостатые не испытывают. Наоборот, любая «движуха» в радость!

А КАК У НИХ

Самые популярные четвероногие в соцсетях

Бульдог Карамелька, 2,8 млн. подписчиков

Знаменитый блогер Карамелька. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Пес-блогер по кличке Карамелька рассказывает о себе так: «Люблю плотно покушать и крепко поспать. Мечтаю похудеть». Этот блог упитанного бульдога из приморского городка Уссурийска, который любит фотографироваться в самых разных нарядах, входит в топ-8 самых посещаемых аккаунтов в мире.

Примерный доход: свыше 1 млн. рублей в месяц.

Кот Хосико, 1,9 млн. подписчиков

Кот Хосико. Посмотришь - вроде обычный...Почти. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Живет с хозяевами в Москве. Он – шотландский короткошерстный (скоттиш-страйт). Эта порода достаточно редкая в России. Как только блог набрал популярность, его стали вести на английском языке и это заметно прибавило посетителей и рекламы.

Примерный доход: от 1 млн. рублей в месяц.

Пума Месси, 1,6 млн. подписчиков

Красавица пума. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Месси родился в Саранском зоопарке, был назван в честь знаменитого футболиста. Потом его продали в контактный зоопарк. Но пума отличалась слабым здоровьем. И его охотно продали семье Дмитриевых из Пензы, которые создали для дикой кошки все условия в своей квартире и сделали ее знаменитой.

Примерный доход: от 1 млн. рублей в месяц

А МОЖНО И ТАК

Сурок Тошка и такса Мускат работают за еду

Сурок Тошка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Звездная жизнь» других известных зверей, зачастую, куда более скромна. Без хорошего пиара даже самые удивительные питомцы остаются далеки от всероссийской известности. Хозяева делятся снимками и роликами просто от большой любви. И платят им, в основном, той же любовью.

Именно так, в свое и хозяйки удовольствие, живет в Екатеринбурге «ютуб»-сурок Тошка.

- Он появился он у нас не ради популярности в соцсетях, - разводит руками хозяйка Жанна Лисовская. - Однажды увидела этого удивительного грызуна, и просто ужасно захотелось такого же. Теперь Тошка живет в загородном доме. Но в вольере, на улице. За ним ухаживает помощница. А мы с мужем приезжаем только по выходным. Зато эти дни он проводит с нами - вместе смотрим телевизор, гуляем.

По выходным сурок и становится моделью. Снимков и видео делают с запасом. Потому что Тошка может не захотеть позировать, а зимой залегает в спячку. Хозяйка считает – удобно. Полгода можно о нем не беспокоиться. Отдохнуть, в отпуск съездить. А 5 тысяч подписчиков, которые сами собой набежали в тошкины соцсети, терпеливо ждут, когда он проснется.

Такса Мускат. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Своего особняка нет и у таксы Муската. Пес - морской блогер-экстремал из Владивостока, прославившийся роликами с «покатушками» на сапборде. И большой любимец приморцев.

- Сейчас Мускату уже 7 лет и больше 5 из них он - вместе со мной на доске, - рассказывает хозяйка Муската, Алена Саитова. - Влюбленная в море, я как-то взяла его с собой. И ему это пришлось по вкусу с первого раза! Теперь аж дрожит на берегу от нетерпения - ждет очередного путешествия. Так вот у меня получился настоящий морской волк и охотник. На островах, куда ходим на катере, Мускат носится, как угорелый - охотится на уток. Чем тоже радует своих подписчиков.

Оба, и сурок Тошка, и такса Мускат, зарабатывают себе «на карман». К ютуб-каналу сурка уже подключена монетизация, а Мускат - не против поработать гидом. Одним словом - небольшие деньги. И пусть хватает только на корм. Главное - это улыбки и любовь подписчиков.

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