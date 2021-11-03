QR-коды в Иркутске: где нужны, полный список ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

QR-коды в Иркутске с 8 ноября 2021 года требуются практически везде. Соответствующие изменения в указ в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионе внес губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Это связано с ухудшением ситуации по коронавирусу в регионе. По последним данным, на 3 ноября, подтверждено 505 новых случаев заражения СОVID–19. Это рекорд, такого не было за историю пандемии в регионе. На лечении в госпиталях находится более 5 тысяч человек – эта цифра также близка к максимуму третьей волны, когда на борьбу с вирусом были брошены практически все медицинские учреждения Иркутской области.

Что конкретно меняется? Паспорт и QR-код, подтверждающий вакцинацию либо тот факт, что человек переболел ковидом в последние полгода, в Иркутске будут спрашивать с 8 ноября у всех, кроме подростков. Перечень мест, где их надо будет предъявить, достаточно широк – это уже не только крупные торговые центры, но и все организации, которые относятся к сфере развлечений и отдыха, а также также магазины, торгующие непродовольственными товарами. Те, кто имеет медотвод от вакцинации, обязаны предъявить соответствующий документ. Если нет ни того, ни другого, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

QR-коды в Иркутске: полный список мест, где требуются

Сейчас QR-коды в Иркутске нужны в ТРЦ. Без них не пускают под угрозой штрафов. А с 8 ноября этот перечень будет серьезно расширен. В него входят все учреждения физкультуры и спорта, кафе, рестораны, театры, кинотеатры, зоопарки и вообще все организации, которые относятся к сфере развлечений и отдыха; фитнес-центры, спа-салоны, бассейны и сауны, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами. Те, кто имеет медотвод от вакцинации, обязаны предъявить соответствующий документ. Если нет ни того, ни другого, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

Распоряжение об обязательной вакцинации для многих категорий работающего населения и пенсионеров, как и введение QR-кодов в Иркутске заставило всех задуматься о вакцинации. Если раньше на тех, кто не желал иммунизироваться, действовали уговорами, то теперь – ограничениями. Однако эти меры вынужденные. И поток желающих вакцинироваться вырос в 5 раз.

- Нам необходимо добиться коллективного иммунитета, снизить риски заражений и потерь, а также избежать более жестких мер, которые принимаются в первую очередь для того, чтобы обезопасить население, - председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

А в это время непривитых старше 60 лет - на самоизоляцию. Режим самоизоляции для пожилых действует уже с третьего ноября и рассчитан на 4 недели. Этого времени (до 5 декабря) должно хватить, чтобы каждый из них побывал у врача и сделал прививку. А пока до работы их не допустят. Но есть и другие ограничения.

Например, им предписано соблюдать дистанцию в 1,5 метра, при этом в обязательном порядке используя маски. Конечно, это не касается поездок в транспорте, где средства защиты нужны, а дистанцию соблюсти невозможно. Впрочем, почти все время им придется проводить у себя дома, выходить только в магазин - за продуктами и товарами первой необходимости, за лекарствами. Хотя можно вынести мусор и погулять с собакой. Пожалуй, все. К этому перечню можно добавить только обращение к медикам в экстренных случаях, поездку на вакцинацию.

QR-коды в Иркутске сегодня нужны всем и везде.