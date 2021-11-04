В Гидрометцентре удивили сообщением, что в Иркутск вернется тепло до +8

В Гидрометцентре удивили сообщением, что в Иркутск еще вернется тепло до +8. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"На день по Иркутску. Переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура -8...-10". Это прогноз Иркутского гидрометцентра на 4 ноября. Что удивительного? Зима пришла, город в снегу. Как, впрочем, и все Приангарье.

- 4 и 5 ноября в холодном антициклоне морозы усилятся: ночные температуры понизятся до -13…-20, местами при прояснении до -25…-28, днем ожидается -7…-15, в северных районах местами до -19. Ослабление морозной погоды ожидается в дневные часы субботы и воскресенья ( 6 и 7 ноября - ред.) — в западных и южных районах около 0, - уточняют в метеослужбе региона.

Кажется, все. Зима пришла и снег больше не растает до апреля. Но гидрометцентр России неожиданно придерживается совсем другой версии. Нескольких теплых дней точно будет, и вполне возможно, что снег в Иркутске еще растает. В этом поможет очень теплый атлантический циклон, который уже идет с Таймыра. Поэтому морозы продержаться в Иркутске только два-три дня.

-Седьмого ноября днем в Иркутске ожидается +2, ночью -9, - с этого дня, по прогнозу Гидрометцентра России, в город начнет возвращаться осень. Пусть и ненадолго.

В первые дни рабочей недели будет особенно тепло. В понедельник, 8 ноября, ждем до +4, а во вторник, 9 ноября - дождь и +8. В этот день ночные температуры повысятся до нуля. Но это, конечно, ненадолго. Уже 10 ноября в городе снова +4, ночью до -5, а дождь сменится снегом. Зима свое вернет.