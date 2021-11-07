Продление каникул в Иркутске с 8 ноября: как надолго, условия, помощь родителям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продление каникул в Иркутске с 8 ноября из-за коронавируса - уже свершившийся факт. Это решение принято на оперативном штабе региона и касается не только областного центра, но и еще 7 городов и поселков. Соответствующие изменения в Указ сегодня, 7 ноября, подпишет губернатор Игорь Кобзев.Кроме того, оговорена возможность помощи родителям - ведь в тех случаях, когда дети учатся в начальной школе и их не с кем оставить дома, могут возникнуть проблемы.

- На каникулах останутся школьники Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района, - уточняют список территорий, где объявлено продление каникул из-за коронавируса, в пресс-службе правительства Иркутской области. - Каникулы также продлены для школьников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский.

Что касается частных школ, то продление каникул с 8 ноября в Иркутске, Ангарске, Братске и других территориях, где такое решение принято, им также рекомендовано.

- Ситуация с распространением СOVID -19 на территории региона остаётся сложной, - отметил Игорь Кобзев. - Специалисты отмечают, что дети стали болеть чаще и тяжелее. По данным ковид-регистра на 6 ноября, на лечении находится больше трех тысяч детей, из них более ста человек в больницах. При этом около восьмисот детей заболели в период с 1 ноября. Это очень большой прирост. Еще раз обращаюсь к родителям: во время вынужденных каникул нужно минимизировать контакты детей, от этого зависит их здоровье.

Чтобы у детей не было соблазна вместо того, чтобы находиться дома, отправиться в торгово-развлекательные центры, им это запрещено. Все, кому не исполнилось 18 лет, смогут попасть туда только с мамами и папами. Продление каникул в Иркутске с 8 ноября не предполагает просто дополнительный отдых, это прежде всего ограничения.

Предусмотрена и помощь родителям учеников начальных классов. Продление каникул в Иркутске с 8 ноября для них означает проблемы - с кем оставить детей, ведь начинается рабочая неделя. Они могут обратиться к своему руководству с просьбой перевести на неделю на дистанционную работу, если это, конечно, возможно. Если нет, то предоставить часть оплачиваемого отпуска на этот срок. Такая возможность предоставляется либо матери, либо отцу ребенка.

Решение о продлении каникул в Иркутске с 8 ноября по 14 ноября принято.