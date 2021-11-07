Губернатор Иркутской области объяснил, кого отправят на дистанционный режим в связи с COVID. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения в Указ губернатора Иркутской области о новых ограничениях в связи с коронавирусом опубликованы еще в начале ноября. Но вопросов меньше не становится. "Получаю много сообщений с просьбой дать разъяснения по введенным ограничениям. В основном спрашивают, кого необходимо отправлять на дистанционный режим работы до 5 декабря", - глава региона Игорь Кобзев ответил в официальном аккаунте в Инстаграм.

- Этот пункт в указе относится к непривитым гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями. В течение четырех недель у них есть возможность поставить прививку и провести время дома для формирования иммунитета, - пояснил глава региона. -Главное, что необходимо понять, - это вынужденная мера. Мы много месяцев подряд просили граждан пройти вакцинацию, чтобы к возможному подъему заболеваемости выйти с достаточным уровнем иммунитета. Но не были услышаны. Я все еще считаю, что сегодня вакцинация - практически единственный способ борьбы с коронавирусом.

Конечно, отправить на удаленный режим работы удастся далеко не всех, кому есть 60 лет и кто не прошел вакцинацию. Что делать с теми, чья деятельность требует обязательного присутствия на рабочем месте? К слову, таких профессий, несмотря на развитие цифровизации, все-таки большинство. Нельзя дистанционно работать производственникам, транспортникам, медикам, специалистам сельского хозяйства, образования.

- Если сфера деятельности не позволяет уйти на дистант, значит оформляется отпуск, - пояснил губернатор. - Если у человека есть медотвод от прививки, работодатель сам решает, оформлять дистанционный режим или нет.

Кстати, 7 ноября стало известно о том, что дополнительную неделю каникул получают и школьники. Не везде, но в Иркутске, Ангарске, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и Жигаловском районе, а также в поселках Новонукутский и Усть-Ордынский. Там, где больше всего распространен вирус и болеет много детей. Для них тоже введено новое ограничение - вплоть до конца каникул, до 14 ноября, их не пустят в торгово-развлекательные центры. Только вместе с родителями.