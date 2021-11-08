ХК «Байкал-Энергия» 2021-2022: календарь игр в чемпионате России по хоккею с мячом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну что, болельщики иркутской «Байкал-Энергии», пора доставать из шкафов атрибутику любимой команды! Новый сезон Суперлиги 2021-2022, в котором наша команда вновь планирует бороться за медали, уже начался. В первом матче нового чемпионата России бело-синие, увы, не смогли порадовать своих поклонников и крупно уступили на своем льду московскому «Динамо» со счетом 2:7. Но расстраиваться рано, все матчи и победы еще впереди. Публикуем официальный календарь чемпионата России по хоккею с мячом. Игры ХК Байкал-Энергия 2021-2022.

Итак, начали сезон наши хоккеисты с домашней серии. После московских динамовцев, в в гости к иркутянам пожалуют другие динамовцы, из столицы Татарстана. 10 ноября наши парни скрестят клюшки с «Ак Барс-Динамо». Встреча пройдет на льду арены «Байкал». Увы, из-за сложно эпидемиологической обстановки, пока без зрителей.

Ну а затем «Байкал-Энергия» отправится в выездное турне по маршруту Сыктывкар-Киров. Очередной домашний матч иркутяне проведут 20 ноября против «Мурмана». Конечно, всех болельщиков интересуют даты игр любимой команды с самыми принципиальными соперниками – красноярским «Енисеем» и хабаровским «СКА-Нефтяником», которые в последние годы являются флагманом отечественного бенди. Итак, игра с «Енисеем» запланирована уже на 8 декабря. Она пройдет в Красноярске. В Иркутск красноярцы приедут 13 февраля 2022 года. Что касается матчей с хабаровскими армейцами, то они пройдут 25 декабря в Хабаровске и 1 февраля 2022-го в Иркутске. Следите за играми ХК «Байкал-Энергия» 2021-2022.

КОНКРЕТНО

ХК «Байкал-Энергия» 2021-2022: календарь игр команды на первом этапе Чемпионата России

10 ноября: «Байкал-Энергия» - «Ак Барс-Динамо» (Казань)

13 ноября: «Строитель» (Сыктывкар) – «Байкал-Энергия»

16 ноября: «Родина» (Киров) – «Байкал-Энгергия»

20 ноября: «Байкал-Энергия» - «Мурман» (Мурманск)

23 ноября: «Байкал-Энергия» - «Водник» (Архангельск)

27 ноября: «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» (Новосибирск)

30 ноября: «Байкал-Энергия» - «Кузбасс» (Кемерово)

8 декабря: «Енисей» (Красноярск) - «Байкал-Энергия»

11 декабря: «Уральский трубник» (Первоуральск) - «Байкал-Энергия»

15 декабря: «Волга» (Ульяновск) - «Байкал-Энергия»

18 декабря: «Старт» (Нижний Новгород) - «Байкал-Энергия»

25 декабря: «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Байкал-Энергия»

7 января 2022: «Байкал-Энергия» - «Родина» (Киров)

10 января: «Байкал-Энергия» - «Строитель» (Сыктывкар)

26 января «Ак-Барс-Динамо» (Казань) - «Байкал-Энергия»

29 января: «Динамо» (Москва) - «Байкал-Энергия»

1 февраля: «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

7 февраля: «Байкал-Энергия» - «Волга» (Ульяновск)

10 февраля: «Байкал-Энергия» - «Старт» (Нижний Новгород)

13 февраля: «Байкал-Энергия» - «Енисей» (Красноярск)

16 февраля: «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» (Первоуральск)

19 февраля: «Сибсельмаш» (Новосибирск) - «Байкал-Энергия»

22 февраля: «Кузбасс» (Кемерово) - «Байкал-Энергия»

25 февраля: «Водник» (Архангельск) - «Байкал-Энергия»

28 февраля: «Мурман» (Мурманск) - «Байкал-Энергия»