«Хочу грудь поувесистее». Сибирячку на телешоу превратили в секс-бомбу и омолодили на 10 лет

Светлана Бураева после преображения. Фото: соцсети программы "Перезагрузка"

- Мужчины? Конечно, оглядываются в след! – кокетничает 34-летняя сибирячка из Улан-Удэ Светлана Бураева. – И мне, и маме!

Причем глядя на Светлану и Нину Павловну и не подумаешь, что это мать с дочкой. Их скорее можно принять за подружек-тусовщиц, за которыми обычно выстраиваются толпы поклонников. Но это сейчас так, а несколько недель назад обе выглядели совсем иначе, до того, как стали героинями шоу «Перезагрузка» с Ксенией Бородиной.

так Светлана выглядела до "Перезагрузки". Фото: личный архив Светланы Бураевой

Развелась с мужем из-за того, что начал поднимать руку

- Я мечтала попасть в «Перезагрузку» несколько лет, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Светлана Бураева. – Подавала заявку раз пять. Но ответа не было. Лишь осенью мне, наконец, пришло приглашение на кастинг.

Вообще история Светланы типична для многих участниц проекта, где женщины преображаются как внешне, так и внутренне. Светлана вышла замуж за парня, с которым в школе сидела за одной партой. Сначала все было прекрасно, жили душа в душу, родили двоих детей. Семейная жизнь рухнула через 10 лет, когда супруг начал поднимать на жену руку.

- Я сразу подала на развод, - продолжает Светлана Бураева. – Мы расстались, но вскоре я дала ему второй шанс. Простила. Послушала близких. Все вокруг говорили, мол, ты что дура, вернись к нему, все будет хорошо. Больше он руку на меня не поднимал, но жить вместе больше не смогли и расстались во второй раз по моей инициативе. Он говорил: «Да кому ты будешь нужна с двумя детьми, разведенка?». Я отвечала, что и с пятью детьми 30 раз выйду замуж.

Тогда-то мать Светланы и посоветовала дочери подать заявку в шоу «Перезагрузка».

Светлана и ее мама. Фото: соцсети программы "Перезагрузка"

Психолог избавила от детской травмы

- Я вовсе не мечтала стать прекраснее на зло бывшему мужу. Больше хотелось получить консультацию хорошего психолога, - говорит Светлана. – Дело в том, что я никогда ничего не знала о своем отце. Мать не рассказывала о нем. Для меня это всегда было проблемой, чувствовала себя неполноценной. Хотела, чтобы психолог объяснил, как жить дальше. Что касается внешности, то я себя и так считала красивой. Но после программы оказалось, что могу стать еще лучше.

Да еще как! Первое, что преобразили стилисты в Светлане – ее улыбку, которая стала голливудской. Женщине поставили белоснежные виниры, которые сама себе она бы позволить не смогла. Затем в бой пошла тяжелая артиллерия.

- Хочу грудь покрасивее и поувесистее, - заявила Светлана пластическому хирургу. – Чтобы мужики смотрели. А то у меня в семье все с большой грудью, а меня всегда называли плоскодонкой.

Светлана с мамой теперь выглядят как подружки. Фото: соцсети программы "Перезагрузка"

Сказано-сделано. Через несколько дней, Светлана уже отходила от наркоза после операции. Женщине поставили импланты 3-го размера. Образ дополнили новая прическа, макияж и, конечно, гардероб. Кстати, его помогала выбирать мама Нина Павловна. Она тоже стал полноправной участницей «Перезагрузки». Причем Нина Павловна своим образом затмила дочку. В белой футболке, синем джинсовом блейзере с золотыми пуговицами и белых солнцезащитных очках Нина Павловна выглядела очень стильно.

- Хоть сейчас в Дубай ехать, - воскликнула женщина.

Ну а в финале программы Светлана наконец, увидела своего отца. Правда, лишь его портрет, составленный психологом. Женщина не смогла сдержать слез.

- Я ощутила себя Золушкой, - заключает Светлана. – И получила космические эмоции от своего нового образа и образа мамы.