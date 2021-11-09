Сибиряк разыскал машину, угнанную 15 лет назад, благодаря простой проверке документов

Именно та Тойота Камри, которую искали 15 лет. Фото: предоставлено Евгением Бороденко.

«Евгений, вас беспокоят из полиции, мы нашли вашу угнанную машину «Тойоту Камри», она в Иркутске. Приезжайте, забирайте». Такой звонок раздался жителю Новосибирска Евгению Бороденко в конце августа. Мужчина сначала даже не понял, о чем идет речь, ведь у него автомобиль совсем другой марки. Но через несколько секунд, догадался, о какой именно «Тойоте Камри» идет речь. Такая у Евгения действительно была, но… 15 лет назад! В 2006 году ее угнали прямо из гаража.

В 2003 году Евгений Бороденко подкопил денег и купил в салоне свеженькую леворульную Тойоту Камри за 27 тысяч долларов. На дорогах Новосибирска она сильно выделялась на фоне отечественных «Жигулей» и только появляющихся праворуких японок. На той машине Евгений ездил три года. А однажды утром, собираясь на работу, мужчина пришел за своей ласточкой в гараж, открыл ворота и обомлел. Машина исчезла!

- Преступники аккуратно вскрыли ворота, завели автомобиль и уехали, не оставив ни следа, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Евгений Бороденко. – Еще и комплект зимней резины прихватили с собой. Я побежал в милицию, написал заявление. По горячим следам машину не нашли, не помог даже план-перехват. Ни одной зацепки! Было безумно обидно, но ничего не оставалось, как просто ждать.

Автомобиля Евгения не нашли ни в так называемых отстойниках, где преступники хранят похищенные машины, ни на разборках.

- Через 10 лет дело закрыли из-за истекшего срока давности, - продолжает Евгений. – Я к этому моменту купил уже другую машину. Надежда, что найдут Камри пропала еще раньше. «Работали», скорее всего, угонщики-профессионалы. Что говорить, если через несколько лет, во дворе похитили «Инфинити» за 58 секунд. Причем прямо под камерами! Я сам смотрел видео, как все произошло. Подошел мужчина, нажал кнопку, дверь открылась, сел, завел и уехал.

И хотя найти Тойоту Евгений уже не надеялся, он вообще и думать про нее забыл, документы на автомобиль все же не выбросил. Как оказалось, не зря. Ровно через 15 лет они пригодились.

- Автомобиль Тойота Камри дорожные инспекторы Иркутска остановили для проверки документов водителя, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области. – Решили проверить номера кузова и заметили, что номер изменен. Позже это подтвердили эксперты-криминалисты. К делу подключился Интерпол. Иркутские полицейские узнали первоначальные цифры Тойоты и вышли на законного владельца.

Как оказалось, после угона, автомобиль Евгения Бороденко отправился на Алтай и несколько лет колесил там. Затем его купила жительница Иркутска и Камри переехала еще дальше от Новосибирска.

- Мягко говоря, я удивился, когда сказали, что машину нашли, - улыбается Евгений. – Обновил все документы и поехал в Иркутск за ней. Изменилось ли что-то в автомобиле? Разве что обшивка в салоне.

Авто Евгений уже перегнал в родной Новосибирск. Но что будет с ней делать, пока не знает. Продавать не торопится. Сначала поставил в сервис – проверить состояние. Если оно будет хорошее, возможно, оставит себе. К слову, с 2006-го «Тойота Камри» подешевела, обойдется примерно в 300-400 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Угонов в Иркутской области стало меньше

По сравнению с прошлым годом, автомобили в Иркутске стали угонять реже. Полицейские дают такую статистику за 10 прошедших месяцев.

УГОНЫ ПО ИРКУТСКУ

2020 год 2021 год

112 75

УГОНЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 год 2021 год

367 286

КРАЖИ АВТО ПО ИРКУТСКУ

2020 год 2021 год

55 39

КРАЖИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 год 2021 год

151 151

Отметим, что кража отличается от угона мотивом. Если машину похищают, чтобы просто покататься, возбуждается уголовное дело по статье «Угон». А если с целью перепродажи, по статье «Кража».

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МАРКИ

- Тойоты выпуска начала 2000-х годов

- ВАЗ

- УАЗ

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА

Как действовать владельцу, который машину купил официально, но ее изъяли

Иван ЗАРУБИН:

«Нужно обращаться к прошлому собственнику»

- Владельцу, у которого изъяли Тойоту Камри, нужно с иском обратиться к предыдущему собственнику. Расторгнуть договор купли-продажи и потребовать деньги назад. Правда, часто во время сделки покупатель и продавец указывают в договоре не полную стоимость автомобиля, а заниженную, чтобы размер налога для продавца был меньше. Допустим, машина может стоить 1 миллион рублей, а в договоре будет значиться сумма в 10 тысяч рублей. Если переносить пример на реальность, то владелец может вернуть именно ту сумму, которая прописана в договоре. Правда, если в распоряжении дополнительно имеется расписка от продавца, где указана настоящая сумма продажи, то есть шанс отсудить все деньги.