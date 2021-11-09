Мэр Черемхово раскаялся, что не сделал прививку от COVID-19 и в итоге тяжело заболел

Мэр Черемхово Вадим Семенов. Фото: соцсети

О том, что он заболел коронавирусом, мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал на своей страничке в соцсети еще 14 октября. Тогда он написал о том, что, получил положительный тест, на COVID-19, и выложил фотографию, на которой работает с документами у себя дома. А заодно поделился своими первыми ощущениями от опасной инфекции.

- Гадкая штука этот коронавирус, - написал Вадим Семенов. – Особенно тяжело было в первый день. Ощущение, как будто тело пропустили через мясорубку.

С тех пор, достаточно активный в соцсетях градоначальник, не публиковал посты почти целых четыре недели. Как оказалось, все это время Вадим Семенов боролся с ковидом, который у мэра протекал не в самой легкой форме. Наконец, 8 ноября глава Черемхово вышел на связь с подписчиками и опубликовал видео, в котором рассказал подробности болезни и выдвинул свои версии, почему, переносил недуг так долго.

- Четыре недели перерыва прошли тяжело, очень жаль упущенное время, - сказал Вадим Семенов. – Хотелось бы сказать про вакцинацию. Я долго откладывал свою прививку, сомневался. В конечном итоге, заболел и очень тяжело перенес ковид. Также заболела моя семья. Как только пройдет время и мне можно будет ставить прививку, я ее обязательно поставлю. Деваться некуда. Я больше не хочу заболеть.

В конце своего обращения, Вадим Семенов рассказал, что в городе и дальше будут создавать все условия для вакцинации. Правда, заставлять всех жителей вакцинироваться мэр не будет.

- Не буду насильно никого гнать, ругаться, - заключает Вадим Семенов. – Считаю, что каждый человек должен дойти до этого сам.