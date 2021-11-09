7 лет в эфире: праздничный марафон стартует на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM.

Семерка считается счастливым числом. И мы отметим это событие “Марафоном удачи”. Ждем в студии первых лиц города и области, экспертов, которые все эти 7 лет в эфире отвечали на наши и ваши вопросы. Гости студии расскажут о своих удачных начинаниях и добрых делах.

- Как каждый из нас отмечает свой день рождения? Приглашаем тех людей, которые дороги нам, - говорит руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске» Наталья Кравченко. – Также поступаем и мы, собирая вместе друзей нашей радиостанции. Это, безусловно, и все наши слушатели. Многих из них мы уже узнаем по голосам. Они предлагают темы, советуют, какое направление выбрать. У нас потрясающая, грамотная, образованная аудитория! А телефон 208-005 известен, наверное, всем в Иркутске.

Весь день корреспонденты держат, что называется, руку на пульсе происходящего в городе и области, а вечером выходят в эфир «Темы дня». С каждым годом мы расширяем линейку радиопередач. А одна из фишек нашей станции - марафоны. Но не по спасению редких видов животных, как в известном фильме, а тематические: неделя нотариата, марафон для абитуриентов и их родителей, ЖКХ-марафон… Один звонок на номер прямого эфира - и слушатель получает консультацию того или иного специалиста в нужной ему сфере. Нередко таким вот звонком удается решить проблему. Гости эфира очень ответственно относятся к просьбам горожан, даже потом присылают фотоотчеты: мол, исправили, сделали, починили, убрали.

Гордиться нам есть чем. Итоговая информационная программа «Картина недели», которая выходит в эфир по пятницам, тому пример. Еженедельно в 17:05 в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске затрагиваются самые острые темы. Запретов здесь нет! Только правда и ничего другого. Постоянные ведущие «Картины недели» - журналист Наталья Кравченко, историк и краевед Станислав Гольдфарб и политолог Сергей Шмидт говорят о самом злободневном и наболевшем без купюр.

Марафон удачи

Обычно в день рождения гости дарят подарки имениннику. А мы решили – наоборот! В этот день, когда наша радиостанция проходит через очередную «точку отсчета», мы даем возможность слушателям крутануть колесо Фортуны и получить подарки.

И у тех из вас, что начинают с нами каждый свой день, такой шанс есть. В еженедельнике “Комсомольская правда” мы публиковали специальные купоны. Каждому из них был присвоен уникальный номер. Их прислали множество – их мы и разыграем в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» 10 ноября в 18:00. Счастливчиков выберем случайным образом. Будьте с нами и пусть вам улыбнется Удача.

КСТАТИ

Слушайте нас с 08.00 до 14.00 в Иркутске на 91,5 fm, в Братске - 99,5 fm. Смотрите трансляцию на нашем сайте irk.kp.ru, из любой точки мира.

Также эфир можно посмотреть на сайте "Комсомольской правды" Иркутск и на телеканале "ТИВИСИ HD" в сетях: Ростелеком - (22 кнопка), Дом. ru - 32, ТТК Бурятия - 137, Ориент Телеком - 22, Электронный город - 22, СтрелаТелеком Иркутск - 37. Вас ждет много интересного.