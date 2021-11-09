Как получить QR-код в Иркутске. Появилась инструкция по применению сертификатов для жителей города. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 ноября 2021 года в Иркутской области у жителей при посещении театров, кинотеатров, музеев, фитнес-центров, спа, и даже кафе и ресторанов требуется сертификат. Это вроде бы все знают, но вопросов меньше не становится. Рассказываем, Как получить QR-код в Иркутске. Приводим пошаговую инструкцию по применению сертификатов для жителей города.

Как получить QR-код в Иркутске: инструкция

1. Если вы переболели коронавирусом менее, чем погода назад или сделали вакцинацию, скачайте на телефон приложение "Госуслуги". В окошке поиска введите "сертификат". Так вы увидите документ с QR-кодом.

2. Если вы только что вакцинировались, то имейте в виду, что для того, чтобы получить QR-код в Иркутске, требуется время. Он появится на Госуслугах в течение трех суток после того, как сделан второй компонент. Появится и запись о том, что пройден первый компонент.

3. Его можно скачать с компьютера и распечатать так, как любой другой документ.

4. С компьютера можно сделать скриншот и переслать картинку себе на телефон.

5. Можно скачать приложение Госуслуги на телефон. В этом случае сохраните картинку в галерею. Таким образом она всегда будет при вас и вы сможете предъявить ее по первому требованию, независимо от того, есть ли интернет.

6. Получить QR-код в Иркутске мало. Не забудьте паспорт! На входе в любой ТРЦ или фитнес-центр у вас его обязательно спросят. Можно, кстати, сделать копию паспорта.

7. Если нужно попасть куда-то к определенному времени, постарайтесь прийти пораньше. Потому что проверка QR-код в Иркутске, как и в любом другом городе, требует времени.

Если не удалось получить QR-код в Иркутске

Можно предъявить бумажный сертификат о прививке, или отрицательный ПЦР-тест (срок его действия – 72 часа), или справку о том, что вы переболели ковидом в последние полгода. Или заверенную справку о медотводе.

Если вы прошли вакцинацию, а сертификата в личном кабинете на сайте Госуслуги нет, нужно подать жалобу. Это можно сделать на сайте Госуслуги.