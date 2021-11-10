Лучшие полицейские Иркутской области получат автомобили в день сотрудника органов внутренних дел

Константин Сенюта и Дмитрий Сапега. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

10 ноября в России празднуют День сотрудника органов внутренних дел. В народе же его одни по-прежнему называют по старинке – День милиции, другие – День полиции. Уже по доброй традиции, в этот день руководители МВД, помимо поздравлений людей в погонах, еще и чествуют своих лучших сотрудников. Тех, кто целыми днями пропадает на службе, сидит в засадах, выезжает на задержания опасных преступников. В Иркутской области в этом году лучшими в профессии стали сразу два сотрудника - старший оперуполномоченный УНК ГУ МВД Константин Сенюта и заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Приангарью Дмитрий Сапега. Оба полицейских получат по новенькому автомобилю.

ЛОВИТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ СМЕРТИ

Знакомим вас ближе с лучшими полицейскими области. Итак, на счету Константина Сенюты десятки раскрытых преступлений, обезвреженных преступных групп. Так, в прошлом году Константину Сенюте вместе с коллегами удалось задержать участников межрегиональной наркогруппировки. Драгдилеры приобретали наркотики в Ленинградской области, пользуясь услугами транспортно-логистических компаний, обеспечивали перевозку запрещенных веществ со спортивным питанием в Иркутск.

Полученный автомобиль, не первая награда в коллекции Константина Сенюты. В 2018 году он занял второе место как лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотиков Приангарья, а в 2019-м занял 11-ое место из 80 на ежегодном Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». О своей работе майор говорит так.

- Наши будни - это ежедневный кропотливый труд, сопряженный с риском и опасностью, - говорит Константин. – Мы должны быть не только физически сильными и морально подготовленными, но и способными быстро принимать ответственные решения. Самое главное - уметь «просчитать» преступника, ведь за каждым противоправным деянием стоит конкретный человек со своими привычками и слабостями. Но, главное в нашей работе – это борьба с наркоманией и спасение человеческих жизней.

РАСКРЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 15-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Подполковнику Дмитрию Сапеге приходится раскрывать особо тяжкие преступления, в том числе категории «прошлых лет». На его счету множество раскрытых преступлений, в том числе резонансных. Так, в 2020 году Дмитрию с коллегами удалось раскрыть убийство 5-летней девочки, которое было совершено в Слюдянском районе более 15 лет назад. Также Дмитрию удалось вычислить преступника, который в 2017 году расправился с 16-летней девочкой. Недавно убийца был приговорен к 12 годам тюрьмы.

- Главное в нашей работе – это помощь людям, которую мы совершаем, раскрывая тяжкие и особо тяжкие преступления, - говорит Дмитрий Сапега. - Любое дело по душе, если любишь свою работу.

У Дмитрия Сапеги также немало наград. Он признан лучшим оперативником в нашем регионе, став победителем традиционного регионального конкурса «Лучший сотрудник уголовного розыска». Подполковник также награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3 степени, «Медалью МВД России И.Д. Путилина».

«Комсомольская правда» Иркутск поздравляет всех полицейских с профессиональным праздником.