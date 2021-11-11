"Михаил Иванович - звучит, как имя чиновника": у студента из Иркутска, ставшего мэром в 21 год, родился первенец

У студента из Иркутска, ставшего мэром в 21 год, родился первенец. Фото: личный архив Булатниковых

Сибиряк Иван Булатников, имя которого в 2019 году узнала вся страна, стал отцом. Парень в свои 21 начал карьеру с… кресла мэра. И пока молодые специалисты с красными дипломами тихо завидовали в очереди на биржу труда, Иван хватался за голову – как в таком возрасте управлять целым селом? Тем более, если с ним нового главу абсолютно ничего не связывает – Юголок народный избранник до выборов не видел даже на фото, как-то не интересовался молодой иркутянин далекой деревушкой в Усть-Удинском районе. Да и не ожидал никто, что люди массово решат поставить галочку напротив совершенно незнакомой фамилии. Так Иван Булатников стал самым юным мэром России.

Трудности с молодым политиком разделила его девушка Лена. Как это часто бывает, пара познакомилась в университете. Оба на тот момент – будущие учителя географии и ОБЖ.

- Мы встречались около года, - вспоминает счастливый отец. – Елена в 2019- м как раз заканчивала университет и в августе я предложил ей переехать ко мне в Юголок. К моему удивлению, она сразу согласилась. Наши друзья даже в шутку называли Лену женой декабриста. В Иркутске она оставила хорошо оплачиваемую работу замдиректора кафе и стала учительницей в деревенской школе.

Елена бросила работу в Иркутске и переехала за любимым в сибирскую глушь. Фото: личный архив Булатниковых

Иван признается - повезло! Девушка умница, красавица, так еще клубы и тусовки не любит. К сельскому темпу жизни молодые привыкли быстро, ни по кафе, ни по торговым центрам, что говорится, не скучали. Да и некогда было! Пока глава с рабочими поездками разъезжал по территориям, его любимая помогала детишкам грызть гранит науки.

- За 3 года я выполнил главное предвыборное обещание – провел в Юголок сотовую связь, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» Иван Булатников. - Где-то по федеральной программе, где-то благодаря личным переговорам с оператором. Главное, что люди довольны.

О том, что станет папой, молодой мэр узнал неожиданно. За месяц до родов пара направилась в ЗАГС и в официальной обстановке Иван и Елена сказали друг другу заветное «Да», пообещав быть вместе и в горе, и в радости.

- Поздравляем Вас с рождением…

- Сына! – не в состоянии сдержать радости, перебивает корреспондента «Комсомолки» Булатников.

-3 400! - продолжает хвастаться отец. – Назвали Мишей. Михаил Иванович звучит статно, не правда ли? Вот и мы с женой так решили. Родственники шутят – подходящее имя для будущего чиновника.

Родиться мальчишка должен был усть-удинцем, но врачи напугали, что мамочке может понадобиться дополнительная помощь врачей и экстренно перевели Елену в Иркутск. Благо, обошлось без скальпелей и хирургов. 5 ноября мальчишка появился на свет, а сегодня семья, уже втроем, отправилась из больницы домой.

К слову, о том, где будет учиться сынишка, Булатниковы не беспокоятся – в папином селе целых два детских садика и школа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был. Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?. (подробности)